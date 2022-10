La Russie lance un barrage de missiles sur les villes ukrainiennes

Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/NurPhoto via Gett

Lors des dernières attaques, la Russie a tiré un barrage de missiles à travers l’Ukraine.

Dans plusieurs villes, des explosions ont causé des pénuries d’électricité et d’eau et des dommages aux infrastructures.

La Russie cible les infrastructures énergétiques de l’Ukraine depuis le 10 octobre.

La Russie a tiré un barrage de missiles à travers l’Ukraine, frappant des infrastructures et déclenchant de nouvelles pannes d’électricité dans plusieurs villes, ont déclaré des responsables.

À Kyiv, les attaques ont provoqué des pénuries partielles d’électricité et d’eau, a rapporté Harry Fawcett d’Al Jazeera depuis la capitale, affirmant que c’était “le troisième lundi d’octobre qu’il y a eu une série de telles grèves ici”.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que les tirs de missiles avaient laissé 80% des consommateurs sans approvisionnement en eau. “Les ingénieurs travaillent également pour rétablir l’électricité dans 350 000 foyers à Kyiv qui se sont retrouvés sans électricité.”

Dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, les responsables ont déclaré que les attaques avaient provoqué des perturbations dans le système de métro tandis qu’à Zaporizhzhia, plus au sud, des pannes d’électricité ont également été signalées.

Kyrylo Timochenko, le chef du bureau de la présidence ukrainienne, a déclaré dans un message sur l’application de messagerie Telegram que la Russie avait lancé plus de 50 missiles de croisière, avec un total de 44 abattus.

LIRE | Les prix du blé montent en flèche alors que la Russie menace l’approvisionnement mondial en se retirant de l’accord sur les céréales

Le compte n’a pas pu être vérifié de manière indépendante et il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la Russie.

Les attaques sont survenues après que Moscou a accusé samedi les forces ukrainiennes d’avoir lancé 16 drones contre sa flotte de la mer Noire dans la baie de Sébastopol, au large de la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Les autorités russes ont déclaré qu’il s’agissait d’une “attaque terroriste” menée avec le soutien de la marine britannique – une affirmation démentie par le Royaume-Uni. L’Ukraine n’a ni nié ni confirmé avoir lancé l’attaque par drone.

Lundi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que les missiles russes avaient touché des “infrastructures critiques”.

“Au lieu de se battre sur le champ de bataille, la Russie combat des civils.”

Il ajouta:

Ne justifiez pas ces attaques en les qualifiant de “réponse”. La Russie le fait parce qu’elle a encore les missiles et la volonté de tuer les Ukrainiens.

À la suite de l’attaque de la flotte, la Russie s’est retirée d’un accord clé sur les céréales conclu en juillet pour permettre aux navires de transiter par la mer Noire.

La Russie et l’Ukraine sont parmi les plus grands exportateurs de produits alimentaires au monde, et un blocus russe des expéditions de céréales ukrainiennes depuis le début de la guerre fin février a provoqué une crise alimentaire mondiale au début de cette année.

Le président américain Joe Biden a qualifié samedi la décision de la Russie de “purement scandaleuse” et a déclaré qu’elle aggraverait la famine. L’ambassadeur de Russie à Washington a riposté, affirmant que la réponse américaine était « scandaleuse ».

Pendant ce temps, 12 navires ont embarqué lundi dans les ports ukrainiens dans le cadre de l’Initiative céréalière de la mer Noire de juillet, a déclaré le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov.

La Russie a lancé des vagues d’attaques de missiles et de drones conventionnels visant l’infrastructure énergétique de l’Ukraine depuis le 10 octobre. L’escalade a fait suite à une série de défaites sur le champ de bataille russe en septembre et à une explosion sur le pont de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie.

Les inversions du champ de bataille dans le sud et le nord-est de l’Ukraine ont incité le président russe Vladimir Poutine à appeler à une mobilisation partielle de son armée et à remanier sa direction.