Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a lancé un avertissement aux pays qui se préparent à une éventuelle guerre avec la Russie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York mercredi, Lavrov a commenté les appels de nombreux pays occidentaux qui anticipent un conflit potentiel avec la Russie dans les années à venir, affirmant qu’il espère que « ceux qui mettent en garde contre la nécessité ceux qui se préparent à la guerre avec la Russie ont encore l’instinct de conservation.”

Lavrov semblait faire référence aux avertissements de plusieurs membres de l’OTAN selon lesquels les tensions croissantes entourant la guerre en Ukraine pourraient se propager à d’autres parties de l’Europe de l’Est. Le président Joe Biden a averti que si les États-Unis ne sont pas en mesure de continuer à soutenir la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe, Washington et l’Occident risquent d’être entraînés « directement » dans la guerre avec Moscou.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov tient mercredi une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York. Lavrov a lancé un avertissement aux pays qui ont commenté leur préparation à une future guerre avec la Russie.

ANGELA WEISS/AFP via Getty Images



“Nous n’avons aucun désir, aucun besoin, ni militaire, ni politique, ni économique, d’attaquer qui que ce soit, où que ce soit”, a déclaré mercredi M. Lavrov, selon un article du journal russe. Pravda.

Le Kremlin a précédemment rejeté les inquiétudes concernant un futur conflit avec l’Occident, notamment après un article publié plus tôt cette année par un journal allemand. Image, qui indiquait que, selon un document classifié examiné par le média, Berlin préparait ses forces armées à une future attaque de Moscou. À l’époque, la porte-parole russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait comparé ces prédictions à « un puissant horoscope ».

Le Conseil allemand des relations extérieures a également prédit en novembre que l’OTAN devrait se préparer à une guerre majeure avec la Russie d’ici cinq à neuf ans. Le service de renseignement extérieur estonien a publié le mois dernier un rapport qui fixe ce délai à trois à cinq ans, s’inquiétant également du fait que les États baltes, en dehors du bloc occidental – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – sont considérés comme « la partie la plus vulnérable de l’OTAN » par le Kremlin. .

L’OTAN a pris des mesures pour renforcer ses propres défenses ces derniers mois. L’alliance a annoncé la semaine dernière son intention de lancer l’opération “Steadfast Defender 2024”, le plus grand exercice militaire de l’OTAN depuis la guerre froide. L’exercice impliquera 90 000 soldats alliés et se déroulera en Pologne, qui partage une frontière avec la Russie. Des sites d’exercices sont également définis dans les États baltes et d’autres alliés européens, bien que l’OTAN n’ait identifié aucune menace spécifique à l’origine de l’exercice.

Une poignée d’alliés occidentaux se sont également unis au début du mois pour acheter jusqu’à 1 000 missiles Patriot dans le but de renforcer les systèmes de défense aérienne européens. Le contrat de 5,6 milliards de dollars a été signé, entre autres pays, par l’Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l’Espagne.

Semaine d’actualités a contacté le bureau de presse de l’OTAN par courrier électronique pour commentaires mercredi.