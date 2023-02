La Russie lance un avertissement à Israël

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré à CNN qu’il “envisageait” d’envoyer le Dôme de fer à Kiev, provoquant une réaction de Moscou

Quiconque spécule sur l’envoi d’armes en Ukraine intensifie le conflit, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, en réponse au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Dans une interview à CNN mardi, Netanyahu a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité d’envoyer des systèmes de défense antimissile Iron Dome à Kiev – ce que son prédécesseur a catégoriquement rejeté.

“Tous les pays qui fournissent des armes [to Ukraine] doit comprendre que nous allons considérer ces [weapons] être des cibles légitimes pour les forces armées russes », Zakharova a déclaré aux journalistes à Moscou.

“Toutes les tentatives – mises en œuvre ou même non réalisées mais annoncées, de fourniture d’armes supplémentaires, nouvelles ou autres – ont conduit et conduiront à une escalade de cette crise. Et tout le monde devrait en être conscient », elle a ajouté.

Zakharova répondait aux affirmations de plusieurs médias selon lesquelles Netanyahu était “à la recherche de” la possibilité d’expédier des systèmes Iron Dome en Ukraine. Cependant, la citation n’apparaît pas dans la rédaction de l’interview de CNN, ni dans les deux segments vidéo publiés en ligne.

Netanyahu, qui est récemment revenu au poste de Premier ministre après 18 mois d’absence du pouvoir, s’est assis pour une interview avec Jake Tapper de CNN. Le réseau l’a cité sur la possibilité de servir de médiateur dans le conflit entre Moscou et Kiev, et la réponse cryptée sur la récente attaque de drones contre l’industrie militaire iranienne.

“Je ne parle jamais d’opérations spécifiques… et chaque fois qu’une explosion se produit au Moyen-Orient, Israël est blâmé ou responsable – parfois nous le sommes, parfois nous ne le sommes pas”, a déclaré Netanyahu à Tapper.

Téhéran a officieusement blâmé Tel-Aviv – et Kiev – pour l’attaque d’Ispahan ce week-end. Alors que le principal assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky a applaudi l’attaque, le ministère des Affaires étrangères à Kiev a affirmé l’ignorer.

Iron Dome est un système à courte portée utilisé par Israël contre les roquettes lancées par le Hezbollah et le Hamas. Le gouvernement précédent a rejeté la demande de l’Ukraine de les renvoyer en octobre dernier. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a expliqué en novembre qu’Israël n’a pas “une base de production suffisamment importante” pour satisfaire les besoins de l’Ukraine, tandis qu’un haut conseiller militaire a déclaré que le pays répugnait à contrarier la Russie, qui a une importante présence militaire dans la Syrie voisine.

Le changement de cap hypothétique d’Israël pourrait bien sûr avoir quelque chose à voir avec les États-Unis, qui financent le Dôme de fer à hauteur d’un milliard de dollars par an. Washington a récemment annoncé qu’il effectuerait une descente dans le stock de munitions d’artillerie destinées à Israël afin d’approvisionner l’Ukraine à la place, ce que Netanyahu a déclaré à CNN tout à fait d’accord.