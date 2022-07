La Russie lance le sous-marin le plus long jamais conçu pour transporter des drones torpilleurs nucléaires qui « déclenchent des tsunamis radioactifs »

LA MARINE RUSSE a pris livraison aujourd’hui de son sous-marin géant “tueur de ville” conçu pour libérer un tsunami radioactif avec des drones “apocalypse”.

Le Belgorod – qui, à 604 pieds, est le sous-marin le plus long jamais construit au monde – est censé être prêt à entrer en service après des essais réussis.

Les hauts gradés de la marine ont pris livraison du sous-marin lors d'une cérémonie aujourd'hui

La machine de guerre de 14 700 tonnes a été rendue encore plus longue afin qu’elle puisse transporter les nouvelles torpilles Poséidon à pointe nucléaire dévastatrices guidées par l’intelligence artificielle.

Il dispose également de compartiments secrets de style Bond pour lancer des mini-sous-marins et des drones pour des opérations secrètes de sabotage et d’espionnage, telles que la coupure de câbles sous-marins.

Mais les constructeurs navals Sevmash et les hauts gradés de la marine n’ont souligné que ses capacités de «recherche» lors d’une cérémonie de remise aujourd’hui.

Malgré les vantardises précédentes de son armement redoutable, l’agence de presse d’État Tass a rapporté aujourd’hui que le sous-marin était “conçu pour résoudre divers problèmes scientifiques”.

Nikolai Evmenov, commandant en chef de la marine russe, a déclaré : « Le sous-marin Belgorod ouvre de nouvelles opportunités pour la Russie dans la réalisation de diverses études, permet de mener diverses expéditions scientifiques et opérations de sauvetage dans les zones les plus reculées des océans du monde.

La cérémonie intervient après que le Belgorod a été repéré sur des images satellites naviguant dans la mer Blanche aux côtés de Dmitriy Donskoi, 40 ans, le deuxième plus grand sous-marin du monde.

Le Belgorod a tranquillement pris la mer pour la première fois l’année dernière au milieu des menaces de couler des navires de guerre britanniques et américains dans la mer Noire.

“Le transfert du sous-marin nucléaire Belgorod à la flotte est prévu pour l’été 2022”, avait alors rapporté Tass.

“Il est supposé que cet événement peut être programmé pour coïncider avec la Journée de la marine russe, qui sera célébrée le 31 juillet.”

Le transfert d’aujourd’hui a eu lieu trois semaines plus tôt que prévu, à un moment où les forces militaires de Poutine sont soumises à de fortes pressions pour annoncer de bonnes nouvelles.

“Torpilles apocalyptiques”

Le Belgorod a été salué comme un « changeur de jeu » pour la marine de Poutine, qui a subi une série d’humiliations lors de la guerre en Ukraine.

Il aurait été en développement depuis avant l’effondrement de l’Union soviétique.

La conception révolutionnaire – basée sur les sous-marins de missiles de croisière de classe Oscar II – a été considérablement modifiée pour se spécialiser dans les missions secrètes.

Les constructeurs navals ont dû étirer la coque de 100 pieds au-dessus de sa longueur déjà gigantesque afin qu’elle puisse accueillir les énormes «drones apocalyptiques» de Poséidon.

Cela fait du Belgorod – deux fois plus gros que les sous-marins d’attaque de classe Astute de la Royal Navy – le plus long sous-marin jamais construit au monde.

Et il est 30 pieds plus long que les sous-marins de missiles balistiques de classe Typhoon de l’Union soviétique, dans l’ensemble le plus grand jamais vu avec 48 000 tonnes et 574 pieds.

Il servirait dans la flotte du Pacifique – menaçant directement les bases navales américaines sur la côte ouest et les grandes villes comme Los Angeles.

Le Kremlin dit qu’il transportera jusqu’à huit Poséidons, chacun de 79 pieds de long, prêts à libérer Armageddon.

Les torpilles autonomes alimentées par l’IA seraient à propulsion nucléaire et peuvent dépasser les défenses sous-marines à des vitesses signalées comprises entre 70 et 125 nœuds.

Une ogive de deux mégatonnes est conçue pour déclencher un tsunami, générant un mur d’eau radioactive de 300 pieds pour dévaster les villes côtières.

Des vidéos de propagande russe montrent également comment le Poséidon à longue portée pourrait être utilisé pour éliminer des groupes entiers de porte-avions américains.

Le Belgorod est également conçu pour de sinistres missions spéciales avec des compartiments cachés qui s’ouvrent pour lancer des vaisseaux plus petits, puis les avaler à l’intérieur.

Des «sous-marins de poche» Harpsichord 2P-2M de quatre tonnes avec une portée estimée à 27 milles peuvent être déployés pour le sabotage des opérations secrètes.

Et les sous-marins d’espionnage en haute mer Losharik suspendus sous le ventre du vaisseau-mère peuvent être déployés pour se cacher au fond de l’océan.

Menace de sabotage

Une attaque qui pourrait paralyser l’Occident impliquerait de brancher ou de couper des câbles téléphoniques sous-marins avec les bras robotiques du mini-sous-marin.

Ils transportent 97% du trafic Internet avec 10 billions de dollars de transactions financières qui en dépendent chaque jour.

Le maréchal de l’air Sir Stuart Peach a averti qu’une telle violation pourrait être “catastrophique”.

Cela pourrait couper Internet, couper la Grande-Bretagne du reste du monde, paralyser les transactions financières et endommager les communications avec l’armée à l’étranger.

On craint que la Russie ne vole également des secrets en exploitant les câbles, sur lesquels les États-Unis comptent pour communiquer avec les alliés de l’OTAN.

L’expert en défense Rob Clark de la Henry Jackson Society a déclaré à The Sun Online que “la menace est très réelle” de la part de sous-marins secrets russes.

Il a déclaré: «Leur objectif est de conserver la capacité crédible de perturber ou de détruire les câbles sur lesquels reposent l’économie du Royaume-Uni et l’ensemble de ses communications.

“Même légèrement endommagé, cela peut causer un chaos et des perturbations indicibles au Royaume-Uni.”

Le Kremlin estime que le sous-marin géant est un véritable “changeur de jeu”.

Il sera exploité par la marine russe, mais ses missions seront contrôlées par une branche ténébreuse de l’armée qui répond directement à Poutine.

GUGI – la direction principale secrète de la recherche en haute mer – a pour mission de porter un coup catastrophique à l’Occident.

Le Dr Sidharth Kaushal, du Royal United Services Institute, a précédemment déclaré que les machines de guerre sous-marines étaient essentielles pour les plans du Kremlin.

Il a déclaré: «Le Belgorod est suffisamment grand pour servir de vaisseau-mère à un ensemble unique de navires plus petits dotés de capacités de plongée profonde et de la capacité de modifier les infrastructures sous-marines.

« Il est bien équipé pour le sabotage et les opérations clandestines.

“Ses torpilles nucléaires Poséidon pourraient également être un moyen très efficace d’attaquer un porte-avions en temps de guerre – contre lequel il n’existe actuellement aucune défense.”

Des photos satellites montrent le Belgorod en construction au chantier naval de Sevmash

La machine de guerre de 14 700 tonnes est conçue pour transporter des torpilles à pointe nucléaire "drone apocalyptique"

Les drones nucléaires sous-marins Poséidon de 79 pieds sont conçus pour déclencher un tsunami radioactif

Les compartiments cachés abritent une gamme de sous-marins de sabotage en haute mer et de drones espions