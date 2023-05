La Russie lance la plus grande attaque de drones à ce jour, selon des responsables de Kiev

La capitale ukrainienne a été victime de la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre avec la Russie, ont déclaré des responsables locaux, alors que Kiev se préparait à marquer dimanche l’anniversaire de sa fondation. Au moins une personne a été tuée.

La Russie a lancé samedi dans la nuit « l’attaque la plus massive » contre la ville avec des drones Shahed de fabrication iranienne, a déclaré Serhii Popko, un haut responsable militaire de Kiev. L’attaque a duré plus de cinq heures, la défense aérienne aurait abattu plus de 40 drones.

Un homme de 41 ans a été tué et une femme de 35 ans a été hospitalisée lorsque des débris sont tombés sur un immeuble non résidentiel de sept étages et ont déclenché un incendie, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que samedi soir avait également battu des records en termes d’attaques de drones Shahed à travers le pays. Sur les 54 drones lancés, 52 ont été abattus par des systèmes de défense aérienne.

2 tués dans des bombardements dans le nord-est

Dans la province du nord-est de Kharkiv, le gouverneur régional Oleh Syniehubov a déclaré qu’une femme de 61 ans et un homme de 60 ans avaient été tués dans deux bombardements distincts.

Le jour de Kiev marque l’anniversaire de la fondation officielle de Kiev. La journée est généralement célébrée avec des concerts en direct, des foires de rue, des expositions et des feux d’artifice. Des festivités réduites étaient prévues pour cette année, le 1 541e anniversaire de la ville.

Le moment des attaques de drones n’était probablement pas une coïncidence, ont déclaré des responsables ukrainiens.

« L’histoire de l’Ukraine est un irritant de longue date pour les Russes peu sûrs », a déclaré l’assistant présidentiel en chef de l’Ukraine, Andriy Yermak, sur Telegram.

« Aujourd’hui, l’ennemi a décidé de ‘féliciter’ les habitants de Kiev le jour de Kiev avec l’aide de leurs UAV (véhicules aériens sans pilote) mortels », a également écrit Popko sur l’application de messagerie.