La Russie lance la mission « Luna-25 » dans la course au pôle Sud de la Lune

La Russie a lancé vendredi un vaisseau spatial qui se dirige vers la Lune – sa première tentative depuis 1976, à l’époque où l’Union soviétique et les États-Unis étaient en concurrence acharnée pour la domination de l’espace pendant la guerre froide. Moscou espère maintenant entrer dans l’histoire, dans une course pour être le premier pays à effectuer un atterrissage en douceur sur le pôle sud glacé de la lune.

Le vaisseau spatial sans équipage, connu sous le nom de Luna-25, a décollé dans le sud-est du pays à 02h11 heure locale, selon l’agence spatiale russe Roscosmos.

Il faudra un peu plus de cinq jours au navire pour se rendre à proximité de la lune, a déclaré Roscosmos. Il passera ensuite plusieurs jours en orbite avant de tenter un atterrissage en douceur sur la surface lunaire, au nord du cratère Boguslawsky, le 21 août, a indiqué l’agence.

Le calendrier oppose la Russie dans une course contre l’Inde, qui a lancé une mission similaire – l’atterrisseur lunaire Chandrayaan-3 – le mois dernier et vise à atterrir en douceur d’ici le 23 août. « Nous espérons être les premiers », aurait déclaré le chef de Roscosmos, Yuri Borisov. dit au lancement.

Cette décision propulse Moscou dans l’espace géopolitique rare et convoité de l’exploration lunaire avancée, car elle vise à rejoindre les États-Unis et la Chine dans cette expression de puissance mondiale. (Les tentatives du Japon et d’Israël ont échoué ces dernières années.)

Le coup de lune, que la Russie planifie depuis des décennies, survient à un moment où le Kremlin fait face à des sanctions économiques internationales et à un statut de paria parmi une grande partie du monde occidental pour son invasion de l’Ukraine voisine. La Russie reste un partenaire clé dans la Station spatiale internationale, un grand vaisseau spatial en orbite autour de la Terre qui sert de foyer aux équipages d’astronautes de plusieurs pays. Cependant, son secteur aérospatial a été frappé par des sanctions et des limites à l’utilisation de la technologie, du financement et des liens de recherche fabriqués en Occident.

« L’étude de la lune n’est pas le but », a déclaré à l’Associated Press Vitaly Egorov, un analyste spatial et blogueur russe populaire, à propos du lancement. « L’objectif est la compétition politique entre deux superpuissances – la Chine et les États-Unis – et un certain nombre d’autres pays qui veulent également revendiquer le titre de superpuissance spatiale. »

En 1957, la Russie est devenue la première nation à lancer un satellite dans l’espace avec Spoutnik 1, déclenchant une course à l’espace avec les États-Unis. En 1961, l’Union soviétique avait envoyé le premier humain dans l’espace, Youri Gagarine, à bord du Vostok 1, effectuant une seule orbite autour de la Terre. Mais alors que les tensions géopolitiques augmentaient sur Terre, ce sont les États-Unis qui sont devenus la première nation à envoyer un humain sur la lune lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atterri en 1969. Cela a été salué comme une victoire décisive dans la course à l’espace entre les deux superpuissances. c’était une conséquence de la guerre froide, et le débarquement télévisé a été regardé par 723 millions de personnes dans le monde.

Borisov, directeur général de Roscosmos, a salué le lancement de vendredi comme une « nouvelle page » pour l’exploration spatiale russe. « Tous les résultats de la recherche seront transférés sur Terre », a-t-il déclaré à la télévision d’État. « Nous nous intéressons à la présence d’eau, ainsi qu’à de nombreuses autres expériences liées à l’étude du sol, du site. » Il a noté que la mission est vouée à rencontrer des «obstacles» en cours de route.

L’atterrisseur Luna-25 a une base à quatre pattes contenant les fusées d’atterrissage et les réservoirs de propulseur, ainsi qu’un compartiment supérieur contenant des panneaux solaires, des équipements de communication, des ordinateurs de bord et la plupart des appareils scientifiques, selon la NASA.

Sa masse sèche est d’environ 800 kilogrammes (1 760 livres) – à peu près la même qu’une remorque de voiture – et possède un bras robotique lunaire de 1,6 mètre de long (5 pieds 3 pouces) équipé d’une pelle pour enlever et ramasser les roches, le sol et la poussière car il vise à « étudier la composition » du pôle sud. En cas de succès, l’atterrisseur devrait opérer sur la surface lunaire pendant un an, a déclaré Roscosmos.

Vendredi, Roscosmos a déclaré dans un article de Telegram, « la fusée a fonctionné normalement, l’étage supérieur s’est séparé du troisième étage et met maintenant la station automatique sur une trajectoire de vol vers la Lune! »

Il a ajouté que le lancement est intervenu après de « longs préparatifs » et « une attente angoissante ».

L’Organisation indienne de recherche spatiale tweeté, « Félicitations » à Roscosmos du jour au lendemain, saluant le lancement réussi de Luna-25. « Merveilleux d’avoir un autre point de rencontre dans nos voyages spatiaux », a-t-il déclaré.

Cette année, la Chine a également annoncé son intention d’envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030, créant ainsi une nouvelle sphère de rivalité avec les États-Unis. Borisov, le chef de l’espace russe, a déclaré vendredi que le pays prévoyait trois autres lancements lunaires de 2027 à 2030.

« Après cela, nous et nos collègues chinois passerons à la phase suivante – la possibilité de vols habités vers la lune et la construction d’une base lunaire », a-t-il ajouté.

La NASA a parlé de ses propres ambitions de construire une présence durable axée sur le pôle sud lunaire. Le mois dernier, il a attribué des contrats à des entreprises pour développer les technologies qui permettraient aux humains de vivre pendant de longues périodes sur la lune.

Mais les Américains ne sont peut-être pas si enthousiastes. En juillet, un sondage Pew Research a révélé que seulement 12% des adultes aux États-Unis pensent que le retour des astronautes sur la Lune devrait être la priorité absolue de la NASA. Au lieu de cela, beaucoup ont déclaré que le corps spatial devrait se concentrer sur la surveillance du changement climatique et la surveillance des astéroïdes qui pourraient frapper la Terre.

De nombreuses nations s’intéressent à la recherche d’eau gelée, en particulier dans les cratères ombragés en permanence du pôle sud de la lune. L’eau est non seulement importante pour maintenir la vie, mais lorsqu’elle est divisée en ses composants – l’hydrogène et l’oxygène – elle pourrait également être utilisée pour fabriquer de l’air à respirer et des éléments pour le carburant de fusée, entre autres activités commerciales.