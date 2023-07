La Russie lance d’intenses attaques nocturnes à travers l’Ukraine, ciblant la ville portuaire méridionale d’Odessa

KYIV, Ukraine (AP) – Des missiles et des drones lancés par la Russie lors d’une intense série d’attaques aériennes nocturnes à l’échelle nationale ont endommagé des infrastructures portuaires essentielles dans le sud de l’Ukraine, y compris des terminaux céréaliers et pétroliers, et blessé au moins 12 personnes, ont déclaré mercredi des responsables ukrainiens. .

Le raid aérien a visé la ville portuaire méridionale d’Odessa pour une deuxième nuit consécutive, quelques jours après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou mettrait fin à sa participation à l’Initiative pour les céréales de la mer Noire, qui a permis aux exportations de céréales cruciales d’atteindre le monde, y compris de nombreux pays confrontés à la menace de la faim.

Pendant ce temps, les responsables russes des urgences en Crimée ont déclaré que plus de 2 200 personnes avaient été évacuées de quatre villages en raison d’un incendie dans une installation militaire. L’incendie a également provoqué la fermeture d’une autoroute importante, selon Sergey Aksyonov, le chef nommé par la Russie de la péninsule, qui a été annexée en 2014.

Il n’a pas précisé la cause de l’incendie de l’installation du district de Kirovsky, survenu deux jours après l’attaque d’un pont reliant la Russie à la Crimée que le Kremlin a imputée à l’Ukraine.

« Une nuit difficile d’attaques aériennes pour toute l’Ukraine », a déclaré Serhii Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kiev, dans un communiqué sur Telegram. Les autorités ukrainiennes ont signalé plus de drones et de missiles envoyés contre plus de régions de l’Ukraine que ces derniers jours.

Popko a déclaré que les attaques étaient particulièrement féroces à Odessa pour la deuxième nuit consécutive. Le commandement opérationnel sud de l’armée ukrainienne a signalé qu’au moins 12 civils avaient été blessés lors de l’attaque contre la région d’Odessa.

Le gouverneur régional d’Odessa, Oleh Kiper, a déclaré que l’attaque comprenait « des dizaines de missiles et de drones de frappe » visant le port et les infrastructures. Des débris de missiles et de drones abattus sont tombés sur des immeubles d’habitation, des stations balnéaires et des entrepôts, provoquant des incendies et blessant plusieurs personnes.

La Russie a ciblé le port et les infrastructures clés avec des missiles Oniks et Kh-22, a déclaré Kiper. Des terminaux céréaliers et pétroliers ont été touchés, endommageant des réservoirs de stockage, chargeant du matériel et provoquant un incendie. Des secouristes ont été déployés.

Au moins six habitants d’Odessa, dont un garçon de 9 ans, ont demandé une assistance médicale en raison de blessures causées par des éclats de verre et d’autres objets.

Les restes d’un missile Kh-59 abattu ont créé un grand cratère dans une autre partie de la ville, faisant trois blessés civils et plusieurs bâtiments endommagés.

Huit drones Shahed ont également été abattus dans la région élargie d’Odessa, où deux entrepôts contenant du tabac et des feux d’artifice auraient été endommagés.

La Russie a également attaqué Kiev avec des drones Shahed de fabrication iranienne, mais sans « résultat », a déclaré Popko. La défense aérienne ukrainienne a intercepté tous les drones visant la capitale et une enquête préliminaire a montré qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Dans la région ukrainienne de Jytomyr, des attaques de drones russes ont endommagé certaines infrastructures et maisons privées, selon le gouverneur régional Vitalii Bunechko. Aucune victime n’a été signalée.

Des responsables des régions ukrainiennes de Poltava et de Kirovohrad ont également signalé des attaques.

Le dernier tir de barrage est survenu un jour après que la Russie a mené ce que le ministère de la Défense de Moscou a décrit comme une « frappe de représailles » sur des installations militaires ukrainiennes près d’Odessa et de la ville côtière de Mykolaïv, en utilisant des armes de précision lancées par la mer.

La Russie accuse l’Ukraine d’avoir frappé le 17 juillet le pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée et est une artère clé pour l’approvisionnement militaire et civil.

La principale agence de sécurité ukrainienne a semblé admettre tacitement un rôle dans l’attaque du 17 juillet, mais s’est abstenue de revendiquer directement la responsabilité, faisant écho à leurs réponses après de précédentes attaques similaires sur le pont de Kertch.

