La Russie lance des jeux de guerre avec la Chine, d’autres

MOSCOU – La Russie a lancé jeudi des jeux de guerre d’une semaine impliquant des forces chinoises et d’autres pays dans le cadre d’une coopération croissante en matière de défense entre Moscou et Pékin alors qu’ils sont tous deux confrontés à des tensions avec les États-Unis.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’exercice Vostok 2022 (East 2022) se tiendra jusqu’au 7 septembre dans sept champs de tir en Extrême-Orient russe et dans la mer du Japon et impliquera plus de 50 000 soldats et plus de 5 000 unités d’armes, dont 140 avions et 60 navires de guerre.