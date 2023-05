La Russie lance des frappes de missiles matinales sur Kiev après un tir de barrage pendant la nuit

Les forces russes ont lancé un barrage de missiles intense et inhabituel pendant la journée sur Kiev, forçant les habitants à fuir vers des abris anti-bombes, dans ce qui semble être un effort pour épuiser les défenses aériennes de l’Ukraine.

L’armée ukrainienne a déclaré avoir intercepté les 11 missiles balistiques et de croisière tirés sur la ville lors de l’attaque qui a commencé à 11 heures. Une personne aurait été blessée. Les habitants qui s’étaient habitués à une série d’attaques nocturnes ont couru vers les stations de métro de Kiev et d’autres abris après une succession de fortes détonations alors que les missiles entrants étaient interceptés et que des éclats de fumée provenant des défenses aériennes parsemaient le ciel clair du matin.

Le président Volodymyr Zelenskiy a publié une vidéo de ce qu’il a dit être des écoliers effrayés courant et criant dans une rue de Kiev vers un abri anti-bombes au son des sirènes anti-aériennes.

« Voici à quoi ressemble un jour de semaine ordinaire », a écrit Zelenskiy sur l’application de messagerie Telegram.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a publié sur les réseaux sociaux une photo de ce qui semblait être un moteur-fusée fumant au milieu d’une rue animée.

Il a déclaré: «Une autre nuit difficile pour la capitale. Mais, grâce au professionnalisme de nos défenseurs, à la suite de l’attaque aérienne des barbares à Kiev, il n’y a eu aucun dommage ni destruction d’infrastructures et d’autres objets.

L’assaut, qui a utilisé des missiles balistiques Iskander à courte portée, est intervenu après une série d’attaques nocturnes sur Kiev impliquant des drones Shahed et des missiles de croisière de fabrication iranienne. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu dimanche soir 37 des 40 missiles de croisière russes et 29 des 35 drones. Aux petites heures du matin de dimanche, qui marquait le jour de Kiev commémorant la fondation de la ville, la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones jamais réalisée contre la capitale ukrainienne, impliquant 54 véhicules aériens de combat Shahed.

Serhii Popko, le chef de l’administration militaire de Kiev, a déclaré qu’en plus de maintenir les civils ukrainiens dans un état de « profonde tension psychologique », les dirigeants russes cherchaient à épuiser les défenses aériennes de l’Ukraine avec une série d’attaques incessantes.

Les responsables ukrainiens ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que leurs défenses anti-aériennes de l’ère soviétique manquaient de munitions et que les systèmes occidentaux tels que le Patriot américain n’arrivaient pas en quantités suffisantes pour combler le vide.

Kiev n’était pas la seule cible lundi. Un aérodrome dans la région occidentale de Khmelnytskyi a également été touché. Le gouverneur de la région a déclaré que cinq avions avaient été « désactivés » et qu’un incendie s’était déclaré dans un dépôt de carburant.

Un drone a été abattu au-dessus d’Odessa et des débris sont tombés sur le port provoquant un incendie. Des roquettes et des drones auraient été abattus au-dessus des régions de Lviv, Kirovohrad, Poltava et Mykolaïv. Neuf villes ou villages ont été ciblés dans la région ukrainienne de Donetsk, dont la ville de Kramatorsk, selon le gouverneur, Pavlo Kyrylenko.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir ciblé des bases aériennes ukrainiennes mais n’a pas mentionné les frappes quasi quotidiennes contre des villes.

En Russie, le gouverneur de Belgorod, qui borde la région ukrainienne de Kharkiv, a déclaré lundi que plusieurs colonies russes avaient été la cible de tirs des forces ukrainiennes.

Interrogé à la télévision russe sur la manière dont il pensait que Belgorod devrait être sécurisé, Vyachesla Gladkov a déclaré que Kharkiv devrait être annexé.