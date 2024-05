La Russie lance des exercices nucléaires tactiques près de l’Ukraine

La Russie a annoncé mardi le début d’exercices d’armes nucléaires tactiques près de l’Ukraine, en réponse, selon elle, aux « menaces » occidentales.

Tout au long de son offensive de deux ans contre l’Ukraine, Moscou a évoqué à plusieurs reprises son arsenal d’armes nucléaires et sa volonté de les déployer s’il percevait une menace existentielle.

L’Occident a accusé le président Vladimir Poutine de manoeuvres irresponsables en matière nucléaire.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi que les exercices avaient lieu dans le district militaire du Sud, qui borde et comprend des parties de l’Ukraine que Moscou prétend avoir annexées. Il n’a pas précisé où exactement.

Les exercices visent à tester « l’état de préparation du personnel et de l’équipement des unités de combat dotées d’armes nucléaires non stratégiques à réagir et à garantir sans condition l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Etat russe », a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Il a ajouté qu’il s’agissait d’une « réponse aux déclarations provocatrices et aux menaces de certains responsables occidentaux ».

Poutine a ordonné ces exercices au début du mois après qu’une série de déclarations occidentales sur le conflit ukrainien ait suscité le mépris de Moscou.

Les responsables russes ont souligné les commentaires du président français Emmanuel Macron selon lesquels les pays de l’OTAN ne devaient pas exclure le déploiement de troupes en Ukraine et le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, affirmant que Kiev avait le droit de tirer des missiles occidentaux sur le territoire russe.

Le district militaire sud de la Russie est le centre de commandement de son offensive contre l’Ukraine. Son siège est à Rostov-sur-le-Don, à 60 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine et comprend également certaines parties du pays que la Russie dit avoir annexé : les régions de Crimée, Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia.



Le ministère de la Défense a publié des images montrant des camions transportant des missiles vers un champ où des systèmes de lancement étaient préparés et des troupes sur un aérodrome préparant un bombardier à transporter une ogive nucléaire.

Il a indiqué qu’il s’agissait de la « première étape » des exercices, qui impliquaient la pratique du chargement de lanceurs, la conduite vers des sites de lancement désignés et le chargement d’avions avec des missiles hypersoniques Kinzhal.

Il n’a pas été précisé si des tirs d’essai avaient eu lieu.

Les armes nucléaires tactiques, également appelées armes nucléaires non stratégiques, sont conçues pour être utilisées sur le champ de bataille et peuvent être lancées via des missiles.