La Russie lance des « exercices nucléaires tactiques » près de la frontière ukrainienne | Actualités sur les armes nucléaires

La « première étape » des exercices implique les missiles hypersoniques Iskander et Kinzhal et est considérée comme un avertissement pour les alliés occidentaux de l’Ukraine.

La Russie a commencé la première étape d’exercices tactiques d’armes nucléaires, impliquant des missiles Iskander et Kinzhal, dans les zones frontalières avec l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi que les exercices avaient lieu dans son district militaire du Sud, qui borde et comprend des parties de l’Ukraine que Moscou a occupées et illégalement annexées depuis le début de son invasion à grande échelle en février 2022.

Le ministère n’a pas donné le lieu exact des exercices.

La Biélorussie, où la Russie a déclaré l’année dernière qu’elle déployait des armes nucléaires tactiques, devrait également y participer.

Depuis le lancement de son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, Moscou a évoqué à plusieurs reprises son arsenal d’armes nucléaires et sa volonté de les déployer face à une menace pour la sécurité.

Les analystes nucléaires affirment que ces exercices sont conçus comme un signal d’avertissement par le président russe Vladimir Poutine pour dissuader les alliés occidentaux de l’Ukraine, qui ont fourni des armes et des renseignements à Kiev, de s’engager plus profondément dans la guerre.

Les exercices visent à garantir que les unités et les équipements sont prêts à « utiliser au combat des armes nucléaires non stratégiques pour répondre et garantir sans condition l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’État russe en réponse aux déclarations provocatrices et aux menaces de responsables occidentaux individuels contre l’État russe ». Fédération», a indiqué le ministère.

Poutine a ordonné ces exercices après que des hommes politiques occidentaux ont laissé entendre qu’ils pourraient être disposés à aller plus loin dans leur soutien à l’Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’excluait pas le déploiement de troupes en Ukraine sous certaines conditions, tandis que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré que Kiev avait le droit de tirer des missiles occidentaux sur le territoire russe.

Le district militaire sud de la Russie est le centre de commandement de son offensive contre l’Ukraine, avec son quartier général à Rostov-sur-le-Don, à 60 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine.

Le ministère de la Défense a publié des images montrant des camions transportant des missiles vers un champ où des systèmes de lancement étaient préparés et des troupes sur un aérodrome préparant un bombardier à transporter une ogive nucléaire.

Il a indiqué que les exercices impliquaient la pratique du chargement de lanceurs, la conduite vers des sites de lancement désignés et le chargement d’avions avec des missiles Kinzhal, qui sont des armes hypersoniques.

Il n’a pas été précisé si des tirs d’essai avaient eu lieu.

« Ces exercices sont évidemment un signal en réponse aux discussions sur les troupes des pays de l’OTAN en Ukraine », a déclaré Nikolai Sokov, un ancien responsable soviétique et russe du contrôle des armements, à l’agence de presse Reuters. « Les fonctionnalités les plus importantes sont l’annonce anticipée et la visibilité. »

Les militaires occidentaux surveilleront de près les exercices et chercheront à tirer des conclusions sur le délai d’avertissement dont ils disposeraient si la Russie déployait réellement de telles armes, a-t-il déclaré.

Les armes nucléaires tactiques, également appelées armes nucléaires non stratégiques, sont conçues pour être utilisées sur le champ de bataille et possèdent un vaste potentiel destructeur.

La Russie possède environ 1 558 ogives nucléaires non stratégiques, selon la Fédération des scientifiques américains, bien que les chiffres exacts demeurent incertains.