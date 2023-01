La Russie lance des enquêtes criminelles sur d’éminents détracteurs du Kremlin

Les autorités russes ont annoncé lundi des enquêtes criminelles parallèles contre un célèbre acteur critique de la guerre en Ukraine et un philanthrope qui soutient l’opposition russe, la dernière en date depuis un mois, une répression radicale contre la dissidence.

La commission d’enquête russe a déclaré dans un communiqué que son chef Alexander Bastrykin avait ordonné l’ouverture d’une enquête pénale contre Artur Smolyaninov, un éminent acteur de cinéma et de théâtre russe qui a quitté le pays après l’invasion de l’Ukraine par les forces de Moscou et s’est prononcé à plusieurs reprises contre la guerre.

Selon le communiqué, Smolyaninov “a fait une série de déclarations dirigées contre la Russie dans une interview accordée à un média occidental”. La commission d’enquête n’a pas précisé lesquelles des actions de Smolyaninov constituaient une infraction pénale et quelles accusations elle porterait contre lui.

La dernière interview de Smolyaninov la semaine dernière a suscité l’indignation des partisans du Kremlin. L’acteur a déclaré à Novaya Gazeta Europe que s’il devait se battre dans la guerre, il se battrait “aux côtés de l’Ukraine”. “Pour moi, c’est du côté de mes frères qui ont été attaqués par mes autres frères”, a déclaré Smolyaninov.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est félicité lundi d’une enquête contre Smolyaninov, notant qu’il est “important que nos organes (de maintien de l’ordre) compétents réfléchissent à ces propos”.

L’enquête contre Smolyaninov intervient au milieu d’une rhétorique de plus en plus dure sur les Russes qui ont quitté le pays à cause de la guerre. Les législateurs ont suggéré de saisir les biens de ceux qui ont déménagé à l’étranger ou d’augmenter les impôts de ceux qui continuent de travailler à distance pour des entreprises russes. D’autres les ont simplement condamnés comme des « traîtres ».

Par ailleurs, le ministère russe de l’Intérieur a placé l’éminent philanthrope Boris Zimin sur une liste internationale des personnes les plus recherchées pour fraude, ont annoncé lundi des responsables. Zimin a financé plusieurs médias indépendants russes ainsi que des projets du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny. Il aurait quitté la Russie en 2015.

Navalny, l’ennemi le plus féroce du Kremlin, a déclaré que c’était Zimin qui avait payé 79 000 euros pour son évacuation médicale à Berlin en août 2020, lorsque l’homme politique a été empoisonné avec un agent neurotoxique et gisait dans le coma dans la ville sibérienne d’Omsk.

The Associated Press