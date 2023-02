La Russie lance des attaques de drones et de missiles dans le sud et l’est de l’Ukraine

La Russie a lancé une attaque de drones et de missiles sur des cibles dans le sud et l’est de l’Ukraine, selon des responsables et des résidents locaux qui ont déclaré avoir entendu de fortes explosions. Des sirènes de raid aérien ont retenti dans une grande partie du pays tard jeudi soir. Serhiy Lysak, l’administrateur militaire de la région de Dnipropetrovsk, a déclaré que des drones Shahed avaient été détectés alors qu’ils se dirigeaient vers la région. La chaîne Dnipro Info Telegram ont rapporté le son distinctif “ressemblant à un cyclomoteur” de drones iraniens planant dans le ciel. “Allez dans les abris et restez-y”, a-t-il posté. Au moins un drone a été abattu, a-t-il ajouté. Vitalii Kim, le gouverneur de l’oblast de Mykolaïv, a déclaré que des drones avaient été repérés se dirigeant vers la capitale régionale, qui a été bombardée à plusieurs reprises depuis l’invasion à grande échelle de la Russie il y a près d’un an. “Pas si nombreux”, a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. D’autres rapports ont fait état de drones dans l’oblast de Zaporizhzhia où des combats se déroulent sur une ligne de front tentaculaire entre les forces russes et ukrainiennes. On disait que les défenses aériennes ukrainiennes fonctionnaient. Zelenskiy fait pression pour l’adhésion à l’UE et fait craindre les desseins russes sur la Moldavie En savoir plus Dans l’est du Donbass, les habitants des villes de Kramatorsk et de Sloviansk sous contrôle ukrainien ont déclaré avoir entendu des explosions. Les deux centres urbains sont proches de Bakhmut, où les combats font rage depuis des mois. Les troupes russes ont cherché à encercler la ville, en prélude à une attaque contre Kramatorsk, un centre militaire ukrainien clé. Il y a eu d’autres rapports non confirmés de 30 à 40 drones Shahed lancés depuis des territoires occupés. Marioupol et se dirigeant vers le territoire sous contrôle ukrainien. L’attaque est survenue quelques heures après les voyages du président Volodymyr Zelenskiy à Londres, Paris et Bruxelles et son discours jeudi au Parlement européen et sa rencontre avec les dirigeants de l’UE. Le barrage de nuit est intervenu quelques heures après que le gouverneur de la région de Louhansk a déclaré que la Russie avait lancé une offensive majeure dans l’est de l’Ukraine et tentait de percer les défenses près de la ville de Kreminna. Serhiy Haidaï a déclaré à la télévision ukrainienne que les troupes russes étaient passées à l’attaque et tentaient d’avancer vers l’ouest à travers un paysage hivernal de neige et de forêts. Il y a eu une “escalade maximale” et une forte augmentation des tirs et des bombardements, a-t-il déclaré. « Ces attaques sont pratiquement quotidiennes. On voit des petits groupes [of Russian soldiers] essayant d’avancer, parfois avec l’appui de blindés lourds – véhicules de combat d’infanterie et chars – et parfois non. Il y a des tirs continus. Il a affirmé que l’offensive n’avait pas fonctionné. « Jusqu’à présent, ils n’ont eu aucun succès. Nos défenseurs ont été capables de les retenir complètement », a-t-il déclaré. Les gouvernements occidentaux pensent que la Russie prévoit un assaut majeur contre l’Ukraine, peut-être dès la semaine prochaine avant le 24 février, anniversaire du lancement de son invasion à grande échelle. Son objectif principal serait de s’emparer de la région du Donbass, y compris Louhansk, que l’Ukraine contrôle en partie. Le moment de toute attaque est inconnu. Des sources gouvernementales ukrainiennes affirment qu’un scénario inclurait des frappes de missiles balistiques sur de grandes villes, dont Kyiv, et une tentative de couper l’est du pays en bombardant des ponts et en avançant dans un arc de balayage du nord et du sud. Les analystes militaires doutent que la Russie dispose de suffisamment d’unités d’infanterie pour avancer rapidement sur le territoire ukrainien. Ils reconnaissent cependant que certaines sections de la frontière ukraino-russe sont légèrement défendues, le gros des forces ukrainiennes étant situé dans la province orientale de Donetsk où les combats font rage autour de la ville de Bakhmut. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

Il y a de plus en plus de signes que même si la stratégie de combat plus large de la Russie est inconnue, une offensive substantielle à l’est a déjà commencé.

Les forces russes, qui ont creusé et apporté des renforts après que les troupes ukrainiennes ont repris la quasi-totalité de la province de Kharkiv et ont poussé à Louhansk l’automne dernier, avancent maintenant le long d’un large front à l’ouest des villes de Svatove et Kreminna.

Traverser les lignes ukrainiennes là-bas rapprocherait les forces russes de la ville beaucoup plus grande de Kramatorsk, un centre militaire ukrainien clé. Haidai a déclaré que l’Ukraine avait besoin “d’équipements lourds et de munitions d’artillerie, alors nous pourrons non seulement maintenir la défense mais aussi faire une bonne opération de contre-offensive”.

Svatove et Kreminna, qui se trouvent à environ 100 km au nord-ouest de la capitale régionale, Louhansk, ont toutes deux été occupées par Moscou au printemps dernier. Avant la contre-offensive ukrainienne de l’année dernière, la Russie contrôlait l’oblast de Louhansk, en partie capturé en 2014, à l’exception d’une poignée de villages.

Artur, un soldat ukrainien combattant à Kreminna, a déclaré : « Les combats se sont intensifiés. Ils ont lancé une autre offensive la nuit dernière. Jusqu’à présent, nous tenons notre position, mais c’est difficile. Ils attaquent en petits groupes, généralement des groupes de 15 hommes. Nous avons beaucoup de blessés mais ils ont beaucoup plus de victimes.

L’Institut pour l’étude de la guerre a confirmé une “augmentation marquée” des opérations dans la région au cours de la semaine dernière dans son dernier rapport. Il a déclaré que la Russie avait réalisé des gains marginaux le long de la frontière entre les provinces de Kharkiv et de Louhansk, y compris dans le village de Dvorichne. L’offensive n’avait probablement pas encore “atteint son plein rythme”, a-t-il déclaré.

“L’engagement d’éléments importants d’au moins trois grandes divisions russes dans des opérations offensives dans ce secteur indique que l’offensive russe a commencé, même si les forces ukrainiennes empêchent jusqu’à présent les forces russes d’obtenir des gains significatifs”, indique le rapport de l’ISW.