La Russie lance des attaques aux heures de pointe en Ukraine et accuse l’Occident d’escalade

La Russie a lancé jeudi un barrage de missiles vers l’Ukraine aux heures de pointe, tuant au moins une personne, le lendemain de l’obtention par l’Occident de dizaines de chars de combat modernes pour tenter de repousser l’invasion russe.

Moscou a réagi avec fureur aux annonces allemandes et américaines et a, dans le passé, répondu aux succès ukrainiens apparents par des frappes aériennes qui ont laissé des millions de personnes sans lumière, sans chauffage ni eau.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 47 des 55 missiles que les forces russes ont tirés sur l’Ukraine, a déclaré jeudi le général en chef du pays.

Moscou a utilisé le missile hypersonique Kh-47 Kinzhal, entre autres modèles, a déclaré le général Valery Zaluzhny sur sa chaîne Telegram. Vingt des missiles entrants ont été abattus dans la région de la capitale Kyiv, a-t-il déclaré.

“L’objectif des Russes reste inchangé : la pression psychologique sur les Ukrainiens et la destruction des infrastructures critiques”, a-t-il écrit. « Mais nous ne pouvons pas être brisés !

Dans la capitale ukrainienne, des foules de personnes se sont réfugiées dans les stations de métro souterraines. Le maire Vitali Klitschko a déclaré qu’une personne avait été tuée et deux blessées lorsqu’un missile a touché des bâtiments non résidentiels dans le sud de la ville.

L’administration militaire de Kyiv a déclaré que plus de 15 missiles tirés sur Kyiv avaient été abattus, mais a exhorté les gens à rester dans des abris.

DTEK, le plus grand producteur d’énergie privé d’Ukraine, a déclaré qu’il procédait à des coupures d’électricité d’urgence à Kyiv, dans la région environnante ainsi que dans les régions d’Odessa et de Dnipropetrovsk en raison du danger imminent.

À Odessa, les frappes de missiles russes ont endommagé les infrastructures énergétiques, a déclaré l’administration militaire du district.

Les analystes occidentaux disent que les attaques contre les villes ukrainiennes sont plus une tentative de briser le moral qu’une campagne stratégique.

La Russie se moque des revendications occidentales

Le Kremlin a déclaré jeudi qu’il considérait la livraison promise de chars occidentaux à l’Ukraine comme une “implication directe” des États-Unis et de l’Europe dans le conflit vieux de 11 mois.

“Il y a des déclarations constantes des capitales européennes et de Washington selon lesquelles l’envoi de divers systèmes d’armes en Ukraine, y compris des chars, ne signifie en aucun cas l’implication de ces pays ou de l’alliance dans les hostilités en Ukraine”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Nous sommes catégoriquement en désaccord avec cela, et à Moscou, tout ce que font l’alliance et les capitales que j’ai mentionnées est considéré comme une implication directe dans le conflit. Nous voyons que cela se développe.”

Les gens se rassemblent dans une station de métro utilisée comme abri anti-bombes lors d’une attaque à la roquette russe à Kyiv jeudi. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Les alliés de l’Ukraine ont déjà fourni des milliards de dollars de soutien militaire, y compris des systèmes de missiles américains sophistiqués qui ont contribué à renverser le cours de la guerre au cours des six derniers mois.

Les États-Unis ont hésité à déployer les Abrams difficiles à entretenir, mais ont dû changer de tactique pour persuader l’Allemagne d’envoyer en Ukraine ses Léopards de construction allemande plus faciles à utiliser.

L’Allemagne enverra une première compagnie de 14 chars à partir de ses stocks, qui pourraient être opérationnels dans trois ou quatre mois, et approuvera les expéditions par les États européens alliés dans le but d’équiper deux bataillons – de l’ordre de 100 chars.

Le Leopard est un système que tout membre de l’OTAN peut entretenir, et les équipages et les mécaniciens peuvent être formés ensemble sur un seul modèle, a déclaré l’expert militaire ukrainien Viktor Kevlyuk à Espreso TV.

“Si nous avons été introduits dans ce club en nous fournissant ces véhicules, je dirais que nos perspectives semblent bonnes.”

Semaines de formation nécessaires

La formation des troupes ukrainiennes commencera dans les prochains jours, a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Les équipages ukrainiens débuteront leur entraînement sur des Marders de fabrication allemande, qui sont des véhicules de combat d’infanterie, puis sur les chars plus lourds Leopard 2.

“En tout cas, l’objectif avec les Léopards est d’avoir la première compagnie en Ukraine d’ici fin mars, début avril”, a déclaré Pistorius. “Je ne peux pas dire le jour précis.”

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius monte à l’arrière d’un véhicule de combat d’infanterie Puma lors d’une visite avec des troupes effectuant un exercice près de Moeckern, en Allemagne, jeudi. Pistorius a proposé un calendrier généralisé pour l’approvisionnement et la formation des troupes ukrainiennes sur ses chars Leopard. (Sean Gallup/Getty Images)

Jusqu’à présent, l’Ukraine et la Russie se sont appuyées principalement sur des chars T-72 de l’ère soviétique.

“La clé est maintenant la vitesse et les volumes. Rapidité dans la formation de nos forces, rapidité dans la fourniture de chars à l’Ukraine”, a déclaré mercredi le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

Maintenant le rythme des demandes de Kyiv, Zelenskyy a déclaré qu’il avait parlé au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et demandé des missiles et des avions à longue portée.

Les deux parties devraient lancer de nouvelles offensives terrestres au printemps, et l’Ukraine cherche des centaines de chars modernes dans l’espoir de les utiliser pour briser les lignes défensives russes et reprendre le territoire occupé dans le sud et l’est.

L’invasion russe a tué des milliers de civils, forcé des millions de personnes à quitter leurs maisons et réduit des villes entières en ruines depuis le 24 février 2022.

Les combats les plus violents se déroulent actuellement autour de Bakhmut, une ville de l’est de l’Ukraine avec une population d’avant-guerre de 70 000 habitants qui a connu certains des combats les plus brutaux de la guerre.

L’armée ukrainienne a déclaré que la Russie attaquait “dans le but de capturer toute la région de Donetsk et quelles que soient ses propres pertes”.