La Russie lance des attaques aériennes contre la ville de Lviv, à l’ouest de l’Ukraine | Guerre Russie-Ukraine

La ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, a été secouée par des explosions tôt le matin alors que les défenses aériennes s’efforçaient de stopper les vagues d’attaques aériennes russes, ont indiqué des responsables locaux.

Le maire de la ville, Andriy Sadoviy, a écrit mardi sur l’application de messagerie Telegram que « des défenses aériennes opèrent dans notre région » et a averti les habitants de se mettre à l’abri.

L’armée de l’air ukrainienne a écrit sur Telegram que « la menace de Shahed [Iranian-made drones] reste dans la région de Lviv. Les défenses aériennes fonctionnent ».

L’ouest de l’Ukraine a été soumis à une alerte de raid aérien à partir d’environ 00h00 GMT. Selon certaines informations, plusieurs vagues de drones ont tenté de toucher des cibles dans la ville de Lviv à partir d’environ 01h30 GMT, avec de nombreuses explosions entendues alors que les défenses aériennes interceptaient les véhicules aériens sans pilote qui arrivaient.

Sadoviy a rapporté plus tard qu’un incendie dans un entrepôt industriel s’était déclaré et que les services d’urgence s’occupaient de l’incendie. Selon les premières informations, une personne aurait été blessée.

« Jusqu’à présent, une seule personne a été blessée dans l’attaque », a déclaré le maire sur Telegram, ajoutant qu’un homme d’une vingtaine d’années avait été retrouvé sous les décombres d’un entrepôt et transporté à l’hôpital.

L’ampleur de l’attaque et l’étendue des dégâts n’étaient pas connues dans l’immédiat. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de la Russie.

Bien qu’elle soit éloignée des lignes de front des combats dans l’est et le sud de l’Ukraine, Lviv a été la cible d’attaques meurtrières de missiles et de drones russes qui ont ciblé des infrastructures civiles et des bâtiments résidentiels, entraînant des dégâts considérables et des pertes en vies humaines parmi les habitants de la ville.

