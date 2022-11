La Russie lance de nouvelles frappes aériennes alors que l’accord visant à faire sortir les exportations d’Ukraine est prolongé

La Russie a pilonné jeudi des installations énergétiques ukrainiennes et une énorme usine de propulseurs de fusées dans une nouvelle vague de frappes de missiles que les responsables ukrainiens ont dénoncées comme du terrorisme.

Des explosions ont été entendues dans plusieurs régions du pays, dont le port sud d’Odessa, la capitale Kyiv, la ville centrale de Dnipro et la région sud-est de Zaporizhzhia, où des responsables ont déclaré que deux personnes avaient été tuées.

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que les cibles comprenaient l’énorme usine de défense de Pivdenmash à Dnipro, bien qu’il n’ait donné aucun détail sur les dommages, et la société énergétique nationale Naftogaz a déclaré que les installations de production de gaz dans l’est de l’Ukraine avaient été endommagées ou détruites lors d’une frappe de missile “massive”.

Le président Volodymyr Zelenskyy a publié des séquences vidéo, apparemment tournées à partir d’une caméra de voiture, montrant le trajet d’un conducteur à travers Dnipro interrompu par une énorme explosion qui a envoyé des flammes et de la fumée noire se déverser dans le ciel.

“Peu importe ce que veulent les terroristes, peu importe ce qu’ils essaient d’accomplir, nous devons traverser cet hiver et être encore plus forts au printemps que nous ne le sommes maintenant, encore plus prêts pour la libération de tout notre territoire que nous ne le sommes maintenant”, dit Zelensky.

Au moins 15 personnes ont été blessées à Dnipro, trois ont été blessées dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, et au moins une a été blessée à Odessa, ont indiqué des responsables locaux. Les responsables ukrainiens ont également signalé de violents combats dans certaines parties de l’est de l’Ukraine.

La victoire ukrainienne est peu probable à court terme (Pentagone)

La Russie a intensifié ses attaques contre les installations énergétiques ukrainiennes ces dernières semaines dans certaines des frappes de missiles les plus lourdes depuis l’invasion de l’Ukraine en février. En conséquence, de nombreux Ukrainiens sont sujets à des pannes d’électricité.

L’Ukraine a déclaré que ses défenses aériennes avaient détruit de nombreux missiles et drones tirés au cours des dernières semaines. Les responsables de la ville de Kyiv ont déclaré que quatre missiles et cinq drones Shahed de fabrication iranienne avaient été détruits jeudi près de la ville.

Les dernières attaques ont incité les responsables ukrainiens à lancer de nouveaux appels pour que leurs alliés internationaux envoient davantage de systèmes de défense aérienne.

Mercredi, le général américain en chef, le général d’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a minimisé les chances de victoire militaire pure et simple de Kyiv à court terme, affirmant que la Russie disposait toujours d’une puissance de combat importante en Ukraine malgré les revers.

Mais Milley et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont tous deux déclaré que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”.

Le courant18:56L’agression continue de la Russie à l’approche de l’hiver Alors que les dirigeants mondiaux se réunissaient au sommet du G20 à Bali, en Indonésie, la Russie a lancé son plus grand barrage de missiles à ce jour. Aujourd’hui, ces dirigeants ont publié une déclaration disant qu’ils « déplorent dans les termes les plus forts » l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Matt Galloway s’entretient avec Sviatoslav Yurash, député ukrainien ; et Kerry Buck, ancien ambassadeur du Canada auprès de l’OTAN.

L’Ukraine allègue que les victimes de Kherson ont été torturées

Les missiles sont arrivés un jour après que les dirigeants occidentaux se sont rencontrés à la fois au G20 en Indonésie et lors d’une session de l’OTAN à Bruxelles, convenant que l’explosion de mardi dans une installation céréalière à Przewodow, en Pologne, près de la frontière ukrainienne, était probablement une défense anti-aérienne ukrainienne errante. missile.

Zelenskyy s’y est opposé en disant : “Je n’ai aucun doute que ce n’était pas notre missile”, ont rapporté les médias ukrainiens mercredi. Il a déclaré avoir fondé sa conclusion sur des rapports de l’armée ukrainienne, auxquels il “ne peut que faire confiance”.

REGARDER | Le contexte de la tragédie du missile de Przewodow est important, déclare l’ambassadeur de Pologne au Canada :

La frappe de missiles sur la Pologne est finalement la faute de la Russie (ambassadeur) “Qu’il s’agisse d’un missile russe, de la défense aérienne ukrainienne ou du missile venu de Mars, c’est la faute de la Russie”, a déclaré l’ambassadeur de Pologne au Canada, Witold Dzielski. “Cette situation ne se produirait pas sans les Russes.”

Moscou avait nié toute responsabilité et le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le “chaos” autour des accusations d’implication russe dans le missile faisait “partie d’une campagne anti-russe systématique de l’Occident”.

Les forces de Moscou se sont retirées de la ville méridionale de Kherson la semaine dernière après une contre-offensive ukrainienne. C’était la seule capitale régionale capturée par la Russie depuis son invasion du 24 février, et le retrait était la troisième grande retraite russe de la guerre.

Les enquêteurs de la région de Kherson ont découvert 63 corps portant des signes de torture après le départ des forces russes, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de l’Intérieur.

Un militaire ukrainien signe mercredi le drapeau d’un enfant dans le centre de Kherson. (Murad Sezer/Reuters)

L’agence de presse Interfax Ukraine a cité le ministre, Denys Monastyrsky, disant à la télévision nationale : « La recherche vient juste de commencer, tant d’autres donjons et lieux de sépulture seront découverts.

La Russie nie que ses troupes ciblent des civils ou aient commis des atrocités. Des sites d’inhumation de masse ont été trouvés dans d’autres parties précédemment occupées par les troupes russes, dont certains avec des corps civils montrant des signes de torture.

Accord sur les céréales prolongé

Pendant ce temps, un accord visant à atténuer les pénuries alimentaires mondiales en facilitant les exportations agricoles de l’Ukraine depuis ses ports du sud de la mer Noire a été prolongé de 120 jours jeudi. L’Ukraine avait demandé une prorogation d’un an.

L’accord, initialement conclu en juillet, a créé un corridor de transit maritime protégé et a été conçu pour atténuer les pénuries alimentaires mondiales en permettant la reprise des exportations à partir de trois ports d’Ukraine, un important producteur de céréales et d’oléagineux.

Je salue l’accord de toutes les parties pour poursuivre l’Initiative céréalière de la mer Noire afin de faciliter la sécurité de la navigation des exportations de céréales, de denrées alimentaires et d’engrais depuis l’Ukraine. L’initiative démontre l’importance d’une diplomatie discrète pour trouver des solutions multilatérales. —@antonioguterres

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que l’ONU était également “pleinement déterminée à éliminer les obstacles restants à l’exportation de nourriture et d’engrais depuis la Fédération de Russie” – une partie de l’accord que Moscou considère comme critique.

Une baisse des expéditions en provenance d’Ukraine après l’invasion de la Russie en février a joué un rôle dans la crise mondiale des prix alimentaires de cette année, mais il y a également eu d’autres facteurs importants, notamment la pandémie de COVID-19 et des chocs climatiques continus tels que des sécheresses en Argentine et aux États-Unis. États.