La Russie lance de nouvelles attaques de drones alors que le président ukrainien Zelensky participe à un forum européen

KIEV, Ukraine (AP) — La Russie a ciblé l’Ukraine avec des drones lors d’une autre attaque massive jeudi matin alors que le président Volodymyr Zelensky se rendait en Espagne pour rallier le soutien des alliés occidentaux lors d’un sommet d’une cinquantaine de dirigeants européens.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les défenses aériennes du pays avaient intercepté 24 des 29 drones de fabrication iranienne que la Russie avait lancés dans les régions du sud d’Odessa, de Mykolaïv et de Kirovohrad.

Andriy Raykovych, chef de l’administration régionale de Kirovohrad, a déclaré qu’une infrastructure de la région avait été touchée et que les services d’urgence avaient été déployés pour éteindre l’incendie. Il a déclaré qu’il n’y avait pas de victimes.

L’attaque a eu lieu alors que Zelensky arrivait à Grenade, dans le sud de l’Espagne, pour assister à un sommet de la Communauté politique européenne, formée à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

« La clé pour nous, surtout avant l’hiver, est de renforcer la défense aérienne, et il existe déjà une base pour de nouveaux accords avec des partenaires », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram.

L’hiver dernier, la Russie a ciblé le système énergétique ukrainien et d’autres infrastructures vitales dans un barrage constant d’attaques de missiles et de drones, déclenchant des pannes de courant continues dans tout le pays. Le système électrique ukrainien a fait preuve d’un haut degré de résilience et de flexibilité, contribuant ainsi à atténuer les dégâts, mais certains craignent que la Russie n’intensifie à nouveau ses frappes contre les installations électriques à l’approche de l’hiver.

Zelensky a noté que le sommet de Grenade se concentrera également sur « un travail commun pour la sécurité alimentaire mondiale et la protection de la liberté de navigation » dans la mer Noire, où l’armée russe a ciblé les ports ukrainiens après le retrait de Moscou d’un accord céréalier parrainé par les Nations Unies visant à garantir des exportations sûres de céréales depuis les ports du pays envahi.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a cité des renseignements suggérant que la Russie pourrait poser des mines marines à l’approche des ports ukrainiens afin de cibler les navires civils et rejeter la faute sur l’Ukraine. « La Russie veut presque certainement éviter de couler ouvertement des navires civils, mais plutôt rejeter faussement la faute sur l’Ukraine pour toute attaque contre des navires civils en mer Noire », a-t-il déclaré, ajoutant que le Royaume-Uni travaillait avec l’Ukraine pour contribuer à améliorer la sécurité du transport maritime.

Lors d’autres attaques russes contre l’Ukraine au cours de la journée écoulée, deux civils ont été tués dans le bombardement de la ville méridionale de Kherson et un autre est mort après une frappe russe sur la ville de Krasnohorivka, dans la région orientale de Donetsk. Au moins huit personnes ont été blessées par les bombardements russes, selon le bureau présidentiel ukrainien.

Une frappe russe contre un hôpital de la ville de Beryslav, dans la région de Kherson, a ravagé le bâtiment et blessé deux travailleurs médicaux, selon le chef de l’administration régionale Oleksandr Prokudin.

L’Ukraine, à son tour, a riposté à la Russie avec des attaques régulières de drones de l’autre côté de la frontière.

Roman Starovoit, gouverneur de la région russe de Koursk, frontalière avec l’Ukraine, a déclaré que des drones ukrainiens avaient attaqué des infrastructures dans plusieurs zones, entraînant des coupures de courant.

Starovoit a également déclaré que les forces ukrainiennes avaient tiré des tirs d’artillerie sur la ville frontalière de Rylsk, blessant un résident local et endommageant plusieurs maisons.

___

Yuras Karmanau de Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.

Susie Blann, Associated Press