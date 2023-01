La Russie, l’Afrique du Sud et un “ordre mondial repensé”

Pandor a également salué les “relations économiques bilatérales croissantes” entre Pretoria et Moscou, ainsi que la “coopération politique, économique, sociale, de défense et de sécurité”.

Lors d’une conférence de presse conjointe aux côtés de Lavrov lundi, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré qu’il aurait été “simpliste et infantile” d’exiger le retrait de la Russie lors de leur réunion, et a fait allusion au “transfert massif d’armes” qui s’est depuis produit depuis l’Occident. pouvoirs pour soutenir les efforts militaires de l’Ukraine.

La Russie et l’Afrique du Sud ont promis cette semaine de renforcer leurs relations bilatérales et se lanceront dans un exercice militaire conjoint le mois prochain, coïncidant avec l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

Elle a souligné les responsabilités multilatérales du bloc BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) des principales économies émergentes dans un paysage mondial en mutation.

L’Afrique du Sud accueillera les BRICS cette année, et son Congrès national africain (ANC) au pouvoir a suggéré que Pretoria pourrait utiliser la présidence pour faire pression pour l’admission de nouveaux membres afin d’étendre la présence du bloc, défiant la domination des superpuissances mondiales.

“Les tensions géopolitiques mondiales actuelles signalent clairement la nécessité de créer des mécanismes institutionnels qui auront la stature et la confiance mondiale nécessaires pour promouvoir et soutenir la paix et la sécurité mondiales – les BRICS devraient jouer un rôle proactif dans les processus émergents et s’assurer qu’ils font partie d’un monde repensé. ordre, dit Pandor.

Bien qu’elle ait appelé à ce que la guerre soit “amenée à une fin pacifique par la diplomatie et les négociations”, il n’y a pas eu de condamnation directe de l’invasion.

Le calendrier de l’exercice naval conjoint “pourrait être délibéré”

L’Afrique du Sud accueillera un exercice naval conjoint avec la Russie et la Chine entre le 17 et le 27 février, et Pandor a riposté aux inquiétudes en affirmant que l’organisation de telles opérations avec des “amis” faisait partie du “cours naturel des relations”, critiquant le notion que seuls certains pays sont des partenaires acceptables.

Steven Gruzd, responsable du programme de gouvernance et de diplomatie africaines à l’Institut sud-africain des affaires internationales, a déclaré mardi à CNBC que le moment de l’exercice conjoint, surnommé “Mosi” qui signifie “Fumée” en langue tswana, “attirerait l’attention internationalement”. ” et a exprimé des soupçons que cela “pourrait être délibéré”.

“On peut évidemment choisir le moment de ces choses et avoir choisi le moment où ce serait juste le jour de l’anniversaire, c’est peut-être la façon dont l’Afrique du Sud dit ‘regardez, nous sommes un pays indépendant souverain et nous mènerons notre politique étrangère le comme bon nous semble, et de la manière qui améliore nos intérêts, et personne ne nous le dira et ne nous ébouillantera “.”