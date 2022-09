La Bosnie-Herzégovine affrontera la Russie lors d’un match amical en novembre, a annoncé vendredi la Fédération bosniaque de football.

Le match aura lieu à Saint-Pétersbourg le 19 novembre, un jour avant le début prévu de la Coupe du monde au Qatar.

La Pologne, la Suède et la République tchèque ont déclaré qu’elles ne joueraient pas leurs éliminatoires de la Coupe du monde contre la Russie en mars, avant que la FIFA et l’UEFA n’annoncent l’interdiction pour toutes les équipes nationales et de clubs russes de participer à leurs compétitions jusqu’à nouvel ordre après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. .

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a par la suite rejeté un appel de l’Union russe de football (FUR) en juillet.

La Russie n’a pas disputé de match international senior masculin depuis sa défaite en qualification pour la Coupe du monde face à la Croatie le 14 novembre 2021.

La Bosnie sera la première équipe européenne à les affronter depuis lors, tandis que la Russie a également annoncé des matches amicaux contre le Kirghizistan le 24 septembre et contre l’Iran en novembre.