La Russie invoque la capacité nucléaire dans un discours à l’ONU plein de bile envers l’Occident

Le plus haut diplomate russe a mis en garde samedi contre « toute tentative de lutte pour la victoire avec une puissance nucléaire », dans un discours à l’Assemblée générale de l’ONU rempli de condamnations de ce que la Russie considère comme des tentatives occidentales de domination mondiale et des machinations en Ukraine – et même au sein même de l’ONU. .

Trois jours après la diffusion du président russe Vladimir Poutine un changement dans la doctrine nucléaire de son paysle ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l’Occident d’utiliser l’Ukraine – que la Russie a envahie en février 2022 – comme un outil pour tenter de « vaincre » Moscou stratégiquement et de « préparer l’Europe à se lancer elle aussi dans cette escapade suicidaire ».

« Je ne vais pas parler ici de l’absurdité et du danger de l’idée même d’essayer de lutter pour la victoire avec une puissance nucléaire, ce qu’est la Russie », a-t-il déclaré.

La récente annonce de Poutine – qui semble abaisser considérablement le seuil d’utilisation possible de l’arsenal nucléaire russe – a été considérée comme un message adressé aux États-Unis et aux autres pays occidentaux alors que l’Ukraine cherche à obtenir le feu vert pour frapper la Russie avec des armes nucléaires. armes à plus longue portée.

« Qu’ils autorisent ou non l’Ukraine à utiliser des armes à longue portée, nous verrons alors quelle est leur compréhension de ce qu’ils ont entendu », a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse après son discours samedi.

L’administration Biden a annoncé cette semaine un 2,7 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire pour l’Ukraine, mais cela n’inclut pas le type d’armes à longue portée que recherche le président Volodymyr Zelenskyy, ni le feu vert pour utiliser de telles armes pour frapper profondément en Russie.

Lors de la conférence de presse de grande envergure, Lavrov a déploré que « l’arrogance et l’agressivité des hommes politiques occidentaux » à l’égard de la Russie entravaient la gouvernance mondiale, depuis le Conseil de sécurité de l’ONU jusqu’à la nouvelle loi adoptée. Pacte pour l’avenirque la Russie a tenté en vain d’édulcorer.

Il a critiqué l’expansion géopolitique et militaire de l’OTAN, déclarant : « Elle tente désormais de s’implanter dans le Caucase du Sud, en Asie centrale, créant ainsi des menaces directes pour la sécurité de notre pays. »

L’OTAN a des partenariats avec les trois pays du Caucase du Sud – la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan – et avec tous les pays d’Asie centrale à l’exception de l’Afghanistan. Mais aucun n’est membre de l’OTAN. « Et maintenant, la même chose se produit dans la région Asie-Pacifique, où les infrastructures de l’OTAN s’infiltrent pour contenir ou dissuader la Chine et la Russie », a-t-il déclaré à l’assemblée.

Lavrov a accusé les États-Unis de chercher « à préserver leur hégémonie et à tout gouverner ». Il a souligné l’approfondissement des relations de l’OTAN avec quatre partenaires – la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Corée du Sud et le Japon – ainsi qu’avec ce qu’on appelle le Quad qui regroupe les États-Unis, l’Inde, l’Australie et le Japon.

Sur les questions nucléaires, lorsque la Russie a suspendu le traité nucléaire New START avec les États-Unis en février 2023, elle a déclaré que Moscou respecterait ses limites – un maximum de 1 550 ogives nucléaires déployées et 700 missiles et bombardiers déployés. Lavrov a déclaré aux journalistes que la Russie respecterait ces niveaux jusqu’à l’expiration du traité en 2026.

Le spectre des menaces nucléaires et de la confrontation plane sur la guerre en Ukraine depuis le début. Peu avant l’invasion, Poutine a rappelé au monde que son pays était « l’un des États nucléaires les plus puissants« , et il a mis ses forces nucléaires en état d’alerte peu de temps après. Depuis, sa rhétorique nucléaire s’est intensifiée et atténuée à plusieurs reprises.

Mercredi, Poutine a déclaré que si elle était attaquée par un pays soutenu par une nation dotée de l’arme nucléaire, la Russie considérerait qu’il s’agissait d’une attaque conjointe. Il n’a pas précisé si cela entraînerait une réponse nucléaire, mais il a souligné que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires en réponse à une attaque conventionnelle qui constituerait une « menace critique pour notre souveraineté ».

Les États-Unis et l’Union européenne ont qualifié ses déclarations d’« irresponsables ». Il n’y a pas eu de réponse immédiate au discours de Lavrov samedi de la part des États-Unis, où un jeune diplomate prenait des notes dans son siège à l’assemblée pendant qu’il parlait.

Après plus de deux ans et demi de combats, la Russie progresse lentement mais continuellement dans l’est de l’Ukraine. L’Ukraine a frappé à plusieurs reprises le territoire russe avec des missiles et des drones et a embarrassé Moscou avec une surprise incursion de ses troupes le mois dernier, qui a réalisé des gains significatifs dans une région frontalière.

Zelensky a poussé ce qu’il appelle un formule de paix pour mettre fin à la guerre. Les dispositions incluent l’expulsion de toutes les forces russes d’Ukraine, la garantie des responsabilités pour les crimes de guerre, la libération des prisonniers de guerre et des déportés, et bien plus encore.

Pendant ce temps, le Brésil et la Chine ont été lancer un plan de paix cela implique de tenir une conférence de paix avec l’Ukraine et la Russie et de ne pas étendre le champ de bataille ni intensifier les combats. Les diplomates chinois et brésiliens ont fait la promotion de ce plan lors de l’assemblée et ont incité une douzaine d’autres pays, principalement en Afrique ou en Amérique latine, à rejoindre un groupe d’« amis pour la paix » en Ukraine.

Lavrov a déclaré lors de sa conférence de presse que la Russie était prête à fournir assistance et conseils au groupe, ajoutant qu' »il est important que leurs propositions soient étayées par les réalités et ne soient pas simplement tirées de quelques conversations abstraites ».

___

Voir plus de couverture par AP de l’Assemblée générale des Nations Unies sur https://apnews.com/hub/united-nations