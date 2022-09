La Russie invitée au rassemblement olympique en tant que “voix entendue” – officiel

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, s’est exprimé sur les sanctions sportives actuelles

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a déclaré que son organisation avait été invitée à la prochaine assemblée générale de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO) – ce qui, selon lui, était le signe d’une situation en évolution.

Les représentants russes et biélorusses ont été interdits d’un rassemblement similaire organisé par les Comités olympiques européens (COE) plus tôt cette année, ce qui a incité Pozdnyakov à décrire la décision comme “franchement absurde.

Mais s’adressant aux journalistes à Moscou vendredi, le chef du ROC a déclaré que la Russie ne serait pas snobée par la réunion de l’ACNO qui se tiendra à Séoul, la capitale sud-coréenne, en octobre.

“Il s’est passé beaucoup de choses. Le plus important est de comprendre la place et le rôle du mouvement olympique, de repenser les valeurs fondamentales qui sont devenues plus pertinentes que jamais », a déclaré Pozdnyakov, quadruple médaillé d’or olympique en escrime.

« L’idée principale de la neutralité politique du mouvement olympique a été remise en question.

“Ce sont toutes les conséquences, de mon point de vue, d’une certaine guerre médiatique contre la Russie et les Russes.”

“Mais nous voyons que nos voix, d’une manière ou d’une autre, commencent à se faire entendre”, Pozdnyakov, 48 ans, ajouté.

« Le signe le plus frappant en a été l’invitation du ROC à l’Assemblée Générale des Comités Olympiques (ACNO), j’ai reçu une invitation à participer à la réunion du Comité Exécutif.

“C’est une bonne plate-forme de discussion, pour la normalisation de ces contradictions qui ont surgi, je le souligne, sans faute de notre part.”

Pozdnyakov a également évoqué les suggestions selon lesquelles les athlètes russes et biélorusses pourraient être contraints de manquer les Jeux Olympiques de Paris 2024 car ils ne seront pas autorisés à participer aux épreuves de qualification au préalable.

“Nous insisterons sur la pleine participation de tous nos athlètes pendant la période de qualification, mais de nombreux détails doivent être réglés”, a-t-il ajouté. Pozdnyakov a déclaré, selon RIA Novosti.

“La diplomatie aime le silence, donc dans un avenir proche, je pense qu’il n’y aura pas de déclarations bruyantes. En aucun cas, nos athlètes ne doivent cesser de s’entraîner activement et de se préparer pour les Jeux Olympiques.

“C’est nécessaire pour qu’au moment où nos partenaires se rendent compte de la nécessité pour nos athlètes de revenir, ils soient parfaitement équipés pour passer les qualifications et aller aux Jeux olympiques.”

Pozdnyakov a ajouté qu’il n’était pas plausible de décrire un “point de non retour” pour avoir autorisé les athlètes russes à participer aux Jeux olympiques de 2024, étant donné que divers sports organisent leurs épreuves de qualification à des moments différents.

Malgré la recommandation du Comité international olympique (CIO) du 28 février aux fédérations de tous les sports d’interdire les athlètes russes et biélorusses dans la mesure du possible, Pozdnyakov a déclaré que le ROC restait en contact avec l’organisation – dont il continue d’être membre.

« Je ne peux pas tout vous dire, mais nous sommes en contact depuis le 24 février. Le contact n’a pas disparu », dit le fonctionnaire.

La Russie reste membre du CIO malgré les appels du département d’État américain et de ses alliés que le pays devrait être “suspendu des fédérations sportives internationales” et privé des droits de diffusion des événements sportifs mondiaux.

