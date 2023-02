L’icône du rock britannique Roger Waters a été officiellement invitée par la Russie à participer à la prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, qui se tiendra mercredi, pour discuter des perspectives de paix et des livraisons d’armes à l’Ukraine.

L’invitation a été annoncée mardi par le premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky. Il a écrit sur sa chaîne Telegram que la Russie avait officiellement demandé à l’ONU d’autoriser le co-fondateur de Pink Floyd et militant pour la paix à être présenté comme conférencier.

Waters a été un critique virulent du conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine, qu’il a qualifié de “guerre inutile” et a appelé à plusieurs reprises à des efforts pour trouver une solution pacifique à la question. Il a également condamné le soutien militaire continu de l’Occident à Kiev, accusant les États-Unis et leurs alliés de “profiteurs de guerre” et provoquer et prolonger intentionnellement les hostilités dans la région.

Il a également déclaré à plusieurs reprises qu'il tenait Washington pour responsable d'avoir déclenché la crise ukrainienne et d'avoir permis le conflit entre Moscou et Kiev parce qu'il profite aux intérêts américains et est "vraiment bon pour les affaires."















Les appels répétés du musicien à la paix entre Moscou et Kiev et les critiques de l’ingérence militaire occidentale l’ont qualifié d’apologiste et de propagateur de la Russie. “Points de discussion du Kremlin.” Ses opinions ont conduit à l’interdiction de ses concerts en Pologne et il a même atterri dans la tristement célèbre base de données “Mirotvorets” – souvent surnommée la “kill list” de Kiev – après que plusieurs personnes, dont des journalistes et des politiciens, ont été assassinées après être apparues sur le site.

En septembre, Waters a écrit une lettre ouverte personnellement adressée au président russe Vladimir Poutine, appelant à des pourparlers diplomatiques pour mettre fin au conflit. Il a également écrit à la femme de Vladimir Zelensky, Elena, lui demandant de l’aider “Pour persuader nos dirigeants d’arrêter le massacre.”