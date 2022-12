La Russie investit une offensive “disproportionnellement coûteuse” pour prendre Bakhmut malgré un faible avantage stratégique (renseignements britanniques)

La lutte de la Russie pour la ville de Bakhmut est devenue “disproportionnellement coûteuse” pour Moscou qui, malgré le fait de lancer des quantités “significatives” de son pouvoir militaire, capture également la ville et gagnera peu d’avantage stratégique si des responsables réussis l’ont déclaré samedi.

Le ministère britannique de la Défense a averti que les forces russes tentaient d’encercler la ville et avaient fait de “petits” avantages sur l’axe sud.

Mais le ministère a également estimé qu’en dépit de l’immense quantité de ressources consacrées à la lutte pour la ville de Donetsk, la Russie n’a que peu d’avantages stratégiques si elle réussit à capturer Bakhmut.

POUTINE OUVERT À L’UKRAINE POURPARLERS APRÈS QUE BIDEN SIGNALE LA VOLONTÉ SI LA RUSSIE SÉRIEUSE DE METTRE FIN À LA GUERRE

“La Russie a donné la priorité à Bakhmut comme son principal effort offensif depuis début août 2022”, a déclaré le ministère dans une mise à jour du renseignement. “La prise de la ville aurait une valeur opérationnelle limitée.”

Les responsables de la défense estiment que la prise de la ville pourrait permettre à la Russie de mieux “menacer” d’autres grandes zones urbaines comme Kramatorsk et Sloviansk, toutes deux situées au nord de la ville, mais se demandent à quel prix pour Moscou.

“La campagne a été disproportionnellement coûteuse par rapport à ces gains possibles”, indique la mise à jour d’Intel. “Il existe une possibilité réaliste que la capture de Bakhmut soit devenue principalement un objectif politique symbolique pour la Russie.”

L’UKRAINE RÉVÈLE LE COÛT INCROYABLE DE LA GUERRE RUSSE : JUSQU’À 13 000 SOLDATS MORTS

Après le succès d’Ukriane à la mi-septembre lorsqu’il a évincé les forces russes de la région voisine de Kharkiv à l’ouest, les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes de Moscou encore plus à l’est à travers le nord de Donetsk.

Cela a poussé le combat plus loin dans des régions comme Kramatorsk et Sloviansk, bien que les combats soient devenus encore plus intenses autour de Bakhmut.

Des vidéos non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux montrent une terre brûlée rappelant des images de la Seconde Guerre mondiale, noircie par des mois de tirs d’artillerie constants où le célèbre groupe Wagner serait à la tête de l’effort de guerre de la Russie.

Une source a décrit le combat comme un “hachoir à viande” pour le Moscow Times cette semaine et le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que Bakhmut assistait actuellement à certains des combats les plus difficiles en Ukraine.

Donetsk, l’une des régions annexées illégalement par la Russie au début de cette année, a connu des combats constants depuis le début de la guerre il y a neuf mois.

Les responsables occidentaux craignent que les mois d’hiver ne prolongent encore plus la guerre et donnent au président russe Vladimir Poutine le temps dont il a besoin pour regrouper ses troupes, malgré les lourdes pertes que Moscou aurait subies.

Le refus de Poutine de se retirer de l’Ukraine a incité les États-Unis et leurs alliés européens à essayer d’affamer le trésor de guerre de Moscou par tous les moyens possibles, notamment en frappant les exportations de pétrole, en fournissant à l’Ukraine des armes militaires constantes et en finançant des initiatives pour maintenir l’électricité et l’eau de l’Ukraine à travers l’hiver.