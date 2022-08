La Russie interrompt temporairement les flux de gaz vers l’Europe via Nord Stream 1

Le géant russe de l’énergie, Gazprom, a interrompu mercredi les flux de gaz vers l’Europe via un important gazoduc, citant des travaux de maintenance sur son seul compresseur restant.

Il est prévu que les flux de gaz via Nord Stream 1, qui va de la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique, seront suspendus du 31 août au 3 septembre.

La fermeture avait été annoncée à l’avance, Gazprom ayant annoncé à la mi-août que les flux de gaz seraient suspendus pendant trois jours pour des travaux de maintenance.

Gazprom avait précédemment déclaré que le transport de gaz reprendrait à un rythme de 33 millions de mètres cubes par jour une fois les travaux de maintenance terminés “à condition qu’aucun dysfonctionnement ne soit identifié”.

L’arrêt temporaire des approvisionnements reflète un différend gazier qui s’aggrave entre la Russie et l’Union européenne et souligne à la fois le risque d’une récession et d’une pénurie hivernale.

La Russie a considérablement réduit ses approvisionnements en gaz vers l’Europe ces dernières semaines, les flux via le gazoduc Nord Stream 1 fonctionnant à seulement 20 % du volume convenu.

Moscou a précédemment blâmé les équipements défectueux et retardés pour la forte baisse des approvisionnements en gaz.

L’Allemagne, cependant, considère la réduction de l’offre comme une manœuvre politique destinée à semer l’incertitude dans tout le bloc et à faire grimper les prix de l’énergie au milieu de l’assaut du Kremlin contre l’Ukraine.

Les décideurs européens se battent actuellement pour sécuriser l’approvisionnement en gaz dans les installations souterraines afin d’avoir suffisamment de carburant pour garder les maisons au chaud pendant les mois les plus froids.

Ces injections de gaz se sont développées plus rapidement que prévu.