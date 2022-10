La Russie interpelle le Conseil de sécurité de l’ONU pour “la bombe sale de l’Ukraine”

Moscou a réitéré ses avertissements sur une éventuelle provocation nucléaire de Kiev

La Russie envisagera l’utilisation potentielle d’un soi-disant “bombe sale” par l’Ukraine comme un acte de terrorisme nucléaire, a écrit l’ambassadeur de Moscou auprès des Nations unies, Vassily Nebenzia, dans une lettre adressée au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Le ministère russe de la Défense a averti lundi que les forces de Kiev pourraient envisager de faire exploser un “bombe sale” dans le but d’intimider la population locale, déclencher un exode de réfugiés vers l’Union européenne et présenter Moscou comme “un terroriste nucléaire”. Le chef d’état-major russe, Valery Gerasimov, a ensuite fait part de ces préoccupations à ses homologues américain et britannique dans une série de rares conversations téléphoniques, à la suite d’appels similaires du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ce week-end.

“Nous considérerons l’utilisation de la bombe sale par le régime de Kiev comme un acte de terrorisme nucléaire”, L’ambassadeur Nebenzia a écrit dans une lettre au chef de l’ONU et aux membres du Conseil de sécurité, comme l’a rapporté RIA Novosti lundi soir.

Réitérant les préoccupations exprimées par les responsables russes de la défense, Nebenzia a exhorté Guterres “faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que ce crime odieux ne soit commis”, tout en appelant à une réunion du Conseil de sécurité sur la question. Une source diplomatique a indiqué à RIA Novosti qu’une telle rencontre pourrait avoir lieu dès mardi.

Moscou a mis en garde les nations occidentales contre les plans présumés de Kiev d’utiliser un “bombe sale” pour encadrer la Russie pendant un certain temps, mais l’Occident est resté dédaigneux de ces avertissements. Dans une déclaration conjointe dimanche, les ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont déclaré qu’ils “rejeter les allégations manifestement fausses de la Russie selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire.”

Kiev elle-même a également nié les allégations de Moscou, le président ukrainien Vladimir Zelensky affirmant que “Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine est censée préparer quelque chose, cela signifie une chose : la Russie a déjà préparé tout cela.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’incrédulité de l’Occident “ne signifie pas que la menace de l’utilisation d’une telle ‘bombe sale’ cesse d’exister.”

Soi-disant “bombes sales” utiliser des explosifs conventionnels avec des matières radioactives. Bien que de telles armes ne puissent pas rivaliser avec une ogive nucléaire en termes de puissance destructrice, elles sont capables de disperser un nuage de rayonnement d’un rayon de plusieurs kilomètres.

Dimanche, RIA Novosti a cité “des sources dans différents pays, dont l’Ukraine” comme disant que Kiev était dans le “étapes finales” de se préparer à faire exploser “une bombe sale” sur son propre territoire, afin d’accuser Moscou d’utiliser des armes de destruction massive dans le but de “lancer une puissante campagne anti-Russie”.