La Russie interdit les exportations de pétrole vers les pays qui ont imposé un plafonnement des prix

Le président Vladimir Poutine a apporté la réponse tant attendue de la Russie à un plafonnement occidental des prix, en signant un décret qui interdit la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers aux pays qui imposent le plafond.

L’interdiction entrera en vigueur le 1er février et durera cinq mois, selon le décret publié mardi sur un portail gouvernemental et sur le site Internet du Kremlin.

Début décembre, le G7, l’Union européenne et l’Australie ont convenu d’un plafond de prix de 60 dollars le baril pour le pétrole brut russe transporté par voie maritime en raison de « l’opération militaire spéciale » de Moscou en Ukraine.

Le décret russe a été présenté comme une réponse directe aux “actions hostiles et contraires au droit international des États-Unis et des États étrangers et des organisations internationales qui les rejoignent”.

“Les livraisons de pétrole et de produits pétroliers russes à des entités et particuliers étrangers sont interdites, à condition que dans les contrats de ces fournitures, l’utilisation d’un mécanisme de fixation de prix maximum soit directement ou indirectement envisagée”, indique le décret, se référant spécifiquement à la États-Unis et autres États étrangers qui ont imposé le plafonnement des prix.

Les exportations de pétrole brut seront interdites à partir du 1er février, mais la date de l’interdiction des produits pétroliers sera déterminée par le gouvernement russe et pourrait être ultérieure.

Le plafonnement des prix, invisible même pendant la guerre froide entre l’Occident et l’Union soviétique, vise à paralyser les coffres de l’État russe et les efforts militaires de Moscou en Ukraine.

Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré mardi que le déficit budgétaire de la Russie pourrait être plus important que les 2% du PIB prévus en 2023, le plafond des prix du pétrole réduisant les revenus d’exportation, un obstacle budgétaire supplémentaire pour Moscou car il dépense beaucoup pour sa campagne militaire. en Ukraine.

Cependant, certains analystes ont déclaré que le plafond aurait peu d’impact immédiat sur les revenus pétroliers que Moscou gagne actuellement.