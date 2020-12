En réponse aux sanctions «inacceptables» de l’Union européenne pour l’empoisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny, la Russie a annoncé mardi qu’elle élargissait la liste des fonctionnaires européens interdits d’entrée dans le pays.

« La partie russe, agissant sur la base de la réciprocité, a décidé d’élargir la liste des représentants des États membres et des institutions de l’UE qui se verront refuser l’entrée en Fédération de Russie », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Bien que les noms des responsables de l’UE n’aient pas été divulgués, le MAE russe a déclaré que la liste des sanctions comprend «ceux qui sont responsables de la promotion des initiatives de sanctions anti-russes» dans le bloc de 27 membres. Selon l’agence de presse TASS, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué des diplomates de haut niveau des ambassades allemande, suédoise et française avant d’annoncer les nouvelles interdictions de voyager.

La décision de la Russie est intervenue un jour après le critique du Kremlin a publié une vidéo le montrant en train de tromper un agent secret russe pour qu’il révèle les détails du complot raté visant à le tuer et on lui a dit que du poison avait été placé dans son slip. Le Service fédéral de sécurité (FSB) du pays a répondu que « le clip vidéo avec l’appel téléphonique est faux », selon les rapports des médias d’Etat russes, tout en qualifiant également l’enquête de Navalny sur son empoisonnement présumé de « provocation planifiée ».

En octobre, le bloc de l’UE27 a imposé des sanctions à six responsables russes et à un institut de recherche d’État pour l’empoisonnement du critique du Kremlin par un agent neurotoxique du groupe Novichok. Alors que les autorités allemandes soutiennent qu’il existe des preuves «sans équivoque» qu’il a été empoisonné, citant des tests effectués dans des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, Moscou a déclaré qu’il n’avait pas encore vu de preuves d’un crime et a refusé d’ouvrir une enquête pénale.

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine refusé La Russie a été impliquée dans l’empoisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny, affirmant que le critique du Kremlin «jouit du soutien des services spéciaux américains» et que si les services spéciaux russes avaient voulu le tuer, ils auraient «terminé» le travail.