Comment se termine « L’Attaque des Titans » ? En Russie, vous ne connaissez peut-être pas du tout la réponse, car l’anime est en passe d’être interdit dans le pays. Un tribunal russe a interdit la distribution des dessins animés pour adultes « Happy Tree Friends » « Akira » et « L’Attaque des Titans » parmi plusieurs autres films d’animation dans le pays, a rapporté jeudi l’agence de presse officielle RIA Novosti. Des experts nommés par le tribunal ont déterminé que « Happy Tree Friends », qui représente environ trois animaux de la forêt de dessins animés qui meurent de manière graphiquement violente, chaque épisode « contient des éléments de cruauté » et « est conçu dans un style commun à l’animation américaine », a rapporté RIA Novosti.

« Regarder la série animée nuit sans aucun doute à l’éducation et au développement spirituels et moraux des jeunes enfants et contredit la nature humaniste de l’éducation inhérente à la Russie », a déclaré le service de presse du tribunal du district d’Oktyabrsky de Saint-Pétersbourg à RIA Novosti, rapporte le Moscow Times. Les films et les séries ont été interdits à la demande des procureurs de l’État et ont été téléchargés sur des sites tels que YouTube, Rutube et Watch.Cartoons, rapporte VICE.

Ce n’est pas la première fois que la Russie interdit les animes. En janvier de cette année, un autre tribunal de Saint-Pétersbourg a interdit à plusieurs sites Web de distribuer un certain nombre de séries animées à succès, notamment les séries télévisées Elfen Lied, Death Note, Tokyo Ghoul et Inuyashiki. Les procureurs de l’État avaient également demandé au tribunal de Saint-Pétersbourg d’interdire « Naruto », « Elfen Lied » et « Interspecies Reviewers » en décembre.

« Chaque épisode contient de la cruauté, des meurtres, de la violence », a déclaré le système judiciaire de Saint-Pétersbourg dans une annonce du 18 décembre qu’il avait enregistré cinq poursuites contre 49 sites Web, a rapporté le Moscow Times.

