La Russie interdit deux médias d’investigation comme “indésirables”

Vendredi, les autorités russes ont déclaré deux médias d’investigation “indésirables”, interdisant leur opération en Russie, la dernière d’une série de mesures visant à étouffer tout reportage critique au milieu de la guerre de Moscou en Ukraine.

Le bureau du procureur général a désigné le groupe d’investigation Bellingcat et le site en ligne russe The Insider, ainsi que l’institut tchèque à but non lucratif CEELI, comme “indésirables”. L’agence de presse d’État russe Tass a cité le bureau disant que “leurs activités constituent une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel et de la sécurité” de la Russie.

Une loi de 2015 qui a introduit le concept d’organisations “indésirables” a fait de leur adhésion une infraction pénale, et des dizaines d’organisations non gouvernementales ont depuis été interdites en vertu de la législation.

The Insider, un média enregistré en Lettonie, a travaillé avec Bellingcat sur des affaires très médiatisées telles que les empoisonnements aux agents neurotoxiques de l’ancien espion russe Sergei Skripal et du chef de l’opposition russe Alexei Navalny. Les sites Web des deux sont bloqués en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le Kremlin a déclenché une vague massive de répressions contre les médias indépendants en Russie l’année dernière. Cela a culminé peu de temps après que le président Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, les autorités bloquant des dizaines de sites d’information et même retirant des ondes une station de radio critique renommée.

Les sites Web de plusieurs médias étrangers ont également été bloqués en Russie, alors que Moscou cherchait à contrôler le récit de ce qu’il appelait une “opération militaire spéciale” en Ukraine et étouffait toutes les voix qui la décrivaient comme une guerre ou une invasion et accusait la Russie militaire de commettre des atrocités dans le pays voisin.

The Associated Press