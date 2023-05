La Russie interdit désormais l’entrée à 500 ressortissants américains, dont Barack Obama

La Russie a annoncé vendredi avoir interdit l’entrée à 500 Américains, dont l’ancien président Barack Obama, en réponse aux sanctions imposées par Washington.

« En réponse aux sanctions anti-russes régulièrement imposées par l’administration Biden (…) l’entrée dans la Fédération de Russie est fermée à 500 Américains », a déclaré le ministère des Affaires étrangères, ajoutant qu’Obama figurait parmi ceux sur la liste.

Le ministère a également déclaré que la Russie avait refusé la dernière demande américaine d’accès consulaire au journaliste détenu du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui a été arrêté en mars pour espionnage.

Cette décision a été déclenchée par le refus de l’UD le mois dernier d’accorder des visas aux médias voyageant avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aux Nations Unies, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Washington aurait dû apprendre il y a longtemps que pas une seule attaque hostile contre la Russie ne restera impunie », a-t-il ajouté.

Plus tôt vendredi, les États-Unis ont annoncé des mesures punitives contre plus de 300 cibles, visant à punir la Russie pour son invasion de l’Ukraine et à intensifier l’un des efforts de sanctions les plus sévères jamais mis en œuvre.

– Rapports supplémentaires par Reuters