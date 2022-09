La Russie interdit à Sean Penn, Ben Stiller et à d’autres sénateurs américains d’entrer dans le pays

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé lundi qu’il avait désormais ajouté les acteurs Sean Penn, Ben Stiller et six autres sénateurs américains à sa liste croissante de personnalités publiques désormais interdites d’entrée dans le pays.

Cette décision intervient alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a duré 194 jours.

“Les actions hostiles des autorités américaines, qui continuent de suivre une voie russophobe, détruisant les relations bilatérales et intensifiant la confrontation entre la Russie et les États-Unis, continueront d’être résolument repoussées”, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Parmi ceux qui sont désormais interdits d’entrer en Russie “de manière permanente”, figurent la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo et les sénateurs Mark Kelly, D-Arizona, Kevin Cramer, RN.D., Michael Rounds, RS.D., Kyrsten Sinema , D-Arizona, Rick Scott, R-Fla. et Pat Toomey, R-Pa.

Il y a maintenant 1 073 noms au total sur ce que la Russie appelle sa “stop list”.

“Il s’agit d’une guerre diplomatique avec pour cibles des représentants du gouvernement, des chefs d’entreprise et des personnalités plutôt que des installations militaires, et les armes étant des sanctions économiques et des restrictions de voyage plutôt que des bombes et des missiles”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting, un ancien officier du renseignement de la DIA concentré sur la Russie et l’Eurasie, et l’auteur du “Poutine’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital.

“C’est en grande partie symbolique à ce stade. Les sanctions de la Russie ne sont pas vraiment mordantes car peu de citoyens américains voudraient voyager en Russie ou faire des affaires avec Moscou”, a-t-elle ajouté.

“Les sanctions américaines contre la Russie n’ont pas non plus produit l’effet escompté : elles n’ont pas du tout changé le comportement de Poutine, n’ont pas arrêté la guerre de la Russie contre l’Ukraine, n’ont pas produit d’effet dévastateur sur l’économie russe”, a également déclaré Koffler.