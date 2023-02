La Russie intensifie ses attaques en Ukraine alors que l’offensive s’accélère

Les forces du Kremlin ont concentré leurs bombardements sur l’est industriel de l’Ukraine, en particulier les provinces de Lougansk et de Donetsk, a indiqué l’armée ukrainienne. Les séparatistes soutenus par Moscou y combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

KYIV, Ukraine – Les forces russes ont déclenché un barrage de frappes de missiles et de drones contre des cibles dans l’est et le sud de l’Ukraine tôt vendredi, alors qu’une offensive de Moscou qui se préparait depuis des jours semblait s’accélérer avant le premier anniversaire de son invasion.

Le barrage a frappé des infrastructures critiques à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine dans le nord-est, et des infrastructures énergétiques à Zaporizhzhia dans le sud-est. Des sirènes de raid aérien se sont déclenchées dans une grande partie du pays.

Le secrétaire du conseil municipal de Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, a déclaré que la ville avait été touchée 17 fois en une heure, ce qui, selon lui, en faisait la période d’attaques la plus intense depuis le début de l’invasion à grande échelle le 24 février 2022.

L’assaut a donné un sentiment d’urgence aux appels de l’Ukraine pour plus de soutien militaire occidental. Le besoin a incité le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à effectuer cette semaine un voyage rare – et audacieux – de deux jours à l’étranger pour presser ses alliés d’accorder plus d’aide à Kyiv.