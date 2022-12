La Russie intensifie ses attaques contre la reprise de Kherson, dans l’est de l’Ukraine

Les forces russes ont intensifié mercredi leurs attaques au mortier et à l’artillerie contre la ville récemment libérée de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé l’armée ukrainienne, tout en exerçant une pression constante le long des lignes de front dans les régions de l’est du pays.

La Russie a tiré 33 missiles à partir de plusieurs lance-roquettes sur des cibles civiles à Kherson dans les 24 heures jusqu’à mercredi matin, a indiqué l’état-major général des forces armées ukrainiennes dans son rapport du matin. La Russie nie avoir pris pour cible des civils.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié mardi un décompte des victimes civiles liées à la guerre en Ukraine. Il a indiqué que 6 884 personnes sont mortes, dont 429 enfants, entre le 24 février, date du début de l’invasion, et le 26 décembre. L’OHCR a estimé le nombre de blessés à 10 947.

La plupart des victimes civiles enregistrées ont été causées par l’utilisation d’armes explosives, a-t-il indiqué dans un communiqué.

“Le HCDH estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés, car la réception d’informations provenant de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées a été retardée et de nombreux rapports sont toujours en attente de confirmation”, indique le communiqué.

De violents combats ont également persisté mercredi autour de la ville ukrainienne de Bakhmut, désormais en grande partie en ruines, dans la province orientale de Donetsk, et au nord, autour des villes de Svatove et Kreminna dans la province de Lougansk, où les forces ukrainiennes tentent de briser Lignes défensives russes.

Sirènes de raid aérien à l’échelle nationale

Des sirènes de raid aérien ont également retenti à travers l’Ukraine mercredi matin, ont indiqué des responsables. Les médias ukrainiens ont rapporté que l’alerte nationale avait peut-être été déclarée après le décollage d’avions russes stationnés en Biélorussie. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans sa dernière mise à jour sur la situation militaire en Ukraine que la Russie avait probablement renforcé la section du Kreminna sur la ligne de front, car elle est importante sur le plan logistique pour Moscou et est devenue relativement vulnérable à la suite des récentes avancées ukrainiennes plus à l’ouest.

Il n’y a toujours aucune perspective de pourparlers pour mettre fin à la guerre, qui en est maintenant à son onzième mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pousse vigoureusement un plan de paix en 10 points qui envisage que la Russie respecte pleinement l’intégrité territoriale de l’Ukraine et retire toutes ses troupes, ce que Moscou refuse d’envisager.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dimanche qu’il était ouvert aux négociations, mais uniquement à ses conditions, qui incluent l’acceptation par l’Ukraine de la perte de quatre régions – Lougansk et Donetsk à l’est, et Kherson et Zaporizhzhia au sud. Ensemble, ils représentent environ un cinquième du territoire ukrainien.

Le Kremlin a rejeté mercredi le plan de Zelenskyy. Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré : « Il ne peut y avoir de plan de paix pour l’Ukraine qui ne tienne pas compte des réalités d’aujourd’hui concernant le territoire russe, avec l’entrée de quatre régions en Russie. Les plans qui ne tiennent pas compte de ces réalités ne peuvent pas être pacifiques.

La Russie a déclaré les régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia comme faisant partie de son territoire en septembre après des référendums condamnés par l’Ukraine et les pays occidentaux. La Russie ne contrôle entièrement aucune des quatre régions.

“La pression de l’ennemi s’est intensifiée”

“Il y a eu très peu de changements en termes de ligne de front mais la pression de l’ennemi s’est intensifiée, tant en termes de nombre d’hommes que de type et de quantité d’équipements”, a déclaré l’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov.

Zhdanov a déclaré que les combats s’étaient intensifiés, la Russie déployant des véhicules blindés et des chars.

Les forces russes ont abandonné la ville de Kherson le mois dernier dans l’un des gains les plus importants de la guerre pour l’Ukraine. La région de Kherson, située à l’embouchure du puissant fleuve Dnipro et servant de porte d’entrée vers la Crimée annexée par la Russie, est stratégiquement importante.

La joie des habitants de Kherson face à la libération de la ville a rapidement cédé la place à la peur au milieu des bombardements russes incessants depuis la rive est du Dnipro, et beaucoup ont fui depuis.

Les forces russes ont bombardé la maternité d’un hôpital de Kherson, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef de cabinet adjoint de Zelenskyy, sur Telegram. Personne n’a été blessé et le personnel et les patients ont été transférés dans un refuge, a-t-il ajouté.

Des travailleurs sont vus mercredi transportant des meubles d’une maternité d’hôpital endommagée par des bombardements russes à Kherson, dans le sud de l’Ukraine. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement le rapport.

Une frappe russe a fait au moins 10 morts et 58 blessés à Kherson samedi dernier, a annoncé l’Ukraine.

Plus de bombardements signalés à Zaporizhzhia

Dans le rapport de mercredi, l’état-major ukrainien a également signalé de nouveaux bombardements russes dans la région de Zaporizhzhia et dans les régions de Soumy et de Kharkiv au nord-est de l’Ukraine, près de la frontière russe.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les rapports sur le champ de bataille.

À Bakhmut, qui abritait 70 000 personnes avant la guerre et qui est maintenant une ville fantôme bombardée, que la Russie tente depuis des mois de prendre d’assaut au prix de vies énormes, des journalistes de Reuters ont vu cette semaine des incendies dans un grand immeuble résidentiel. Des débris jonchaient les rues et les fenêtres de la plupart des bâtiments ont été soufflées.

“Notre immeuble est détruit. Il y avait un magasin dans notre immeuble, maintenant il n’est plus là”, a déclaré Oleksandr, 85 ans, ajoutant qu’il était le seul résident restant là-bas.