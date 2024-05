La Russie intensifie sa campagne secrète de sabotage visant l’Europe

Les attaques, du moins jusqu’à présent, n’ont pas interrompu le flux d’armes vers l’Ukraine, et de fait, bon nombre des cibles ne sont pas directement liées à la guerre. Mais certains responsables de la sécurité affirment que la Russie tente de semer la peur et de forcer les pays européens à renforcer la sécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement en armes, augmentant ainsi les coûts et ralentissant le rythme des transferts.

Les dirigeants de l’OTAN et européens ont mis en garde contre la menace croissante. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré la semaine dernière que la Russie menait une « guerre de l’ombre » contre l’Europe. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé l’arrestation de 12 personnes accusées d’avoir commis « coups, incendies criminels et tentatives d’incendie criminel » pour les renseignements russes.

Et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store a déclaré que la Russie posait « une menace réelle et sérieuse » après que son pays a mis en garde contre d’éventuelles attaques visant les producteurs d’énergie et les usines d’armement.