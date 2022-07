La Russie intensifie les attaques contre les zones civiles, même si l’avance est interrompue

La Russie et l’Ukraine gardent soigneusement secrets le nombre de morts et de blessés sur le champ de bataille, mais l’armée britannique a récemment estimé le nombre de morts russes à 25 000, avec des dizaines de milliers d’autres blessés ou simplement épuisés après près de cinq mois de guerre. C’est bien plus que les quelque 15 000 morts que l’Union soviétique a perdus au cours de sa guerre de neuf ans en Afghanistan.

Même selon des estimations prudentes, des dizaines de milliers de civils et de soldats sont morts.

L’Ukraine est également confrontée à un problème de main-d’œuvre, mais ses responsables ont imploré le plus fort de l’aide pour leur principal inconvénient : les armes lourdes et les munitions pour contrer la stratégie russe de frappes à longue portée sur les maisons, les centres commerciaux et les centres de transit, ainsi que sur les troupes.

À Chasiv Yar, où l’immeuble a été touché, un jeune homme est resté coincé pendant plus de 20 heures, coincé sous les décombres. Dimanche soir, il a été extrait par les secouristes, qui l’ont rapidement recouvert d’une couverture bleue et l’ont délicatement placé sur une civière.

Il était l’une des neuf personnes sauvées du complexe jusqu’à présent, ont déclaré des responsables. On ne savait pas si quelqu’un d’autre était en vie.

“Ma grand-mère était ici”, a déclaré un voisin, avant de montrer le tas de décombres.

« C’est son lit, dit-il. “J’espère qu’ils la retrouveront et que je pourrai lui offrir des funérailles.”

Carlotta Gall et Kamila Hrabchuk rapporté de Bakhmut, Ukraine, et Matthieu Mpoke Bigg de Londres. Ivan Nechepurenko a contribué aux reportages de Tbilissi, en Géorgie, et Alan Yuhas de New York.