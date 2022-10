La Russie informe les États-Unis des exercices nucléaires – Pentagone – RT World News

Le Pentagone a annoncé que la Russie avait officiellement notifié aux autorités américaines son intention de mener des exercices annuels avec ses forces de dissuasion nucléaire, au milieu des exercices nucléaires « Steadfast Noon » de l’OTAN.

“Les États-Unis ont été informés et, comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit d’un exercice annuel de routine de la part de la Russie”, a déclaré mardi le porte-parole de l’armée de l’air, le général de brigade Patrick Ryder.

L’armée américaine n’a fourni aucun autre détail, mais a reconnu que la Russie “se conforme à ses obligations de contrôle des armements et à ses engagements de transparence pour effectuer ces notifications.”

Le ministère russe de la Défense n’a pas encore publié de déclaration officielle sur l’ampleur de l’exercice prévu, mais ces exercices impliquent généralement des tests complets d’armes à capacité nucléaire et non nucléaires, afin de garantir l’état de préparation des forces de dissuasion stratégique et de toute la chaîne de commande. La dernière fois que la Russie a mené un exercice similaire remonte à février, quelques jours avant que Moscou ne lance son opération militaire en Ukraine.















L’annonce intervient au milieu des exercices nucléaires “Steadfast Noon” en cours, qui doivent durer jusqu’au 30 octobre et se dérouler au-dessus de la Belgique, de la mer du Nord et du Royaume-Uni. L’OTAN a également décrit les exercices comme “routine” et “non lié à des événements mondiaux actuels”, tout en insistant sur le fait qu’aucune arme réelle ne sera utilisée. Quelque 60 avions de différents types de 14 États membres de l’OTAN participent à Steadfast Noon, y compris des avions de combat, des avions de surveillance et des avions ravitailleurs à la pointe de la technologie, ainsi que des bombardiers stratégiques américains B-52 à capacité nucléaire.

Le président Vladimir Poutine a récemment promis que la Russie utiliserait “tous les moyens dont nous disposons” défendre son peuple et son territoire – une déclaration que Washington et ses alliés de l’OTAN ont interprétée comme une menace voilée de déployer des armes nucléaires.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles la posture nucléaire de l’alliance pourrait provoquer une erreur de calcul dans un contexte de tensions accrues avec la Russie, soulignant qu’elle enverrait plutôt un “très mauvais signal” si l’OTAN annulait l’exercice nucléaire à cause de la crise ukrainienne.