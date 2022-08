La Russie identifie un deuxième suspect dans la mort du nationaliste Dugina

MOSCOU (AP) – La plus haute agence de sécurité russe a identifié lundi un deuxième Ukrainien qui, selon elle, était impliqué dans le meurtre de la fille d’un idéologue nationaliste russe.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, la principale agence qui a succédé au KGB, a déclaré que le ressortissant ukrainien Bogdan Tsyganenko avait aidé à préparer le meurtre de Darya Dugina, la fille d’Alexander Dugin, qui a été décrite par certains en Occident comme “le cerveau de Poutine”.

Le FSB a accusé Tsyganenko d’avoir fourni au principal suspect, Natalya Vovk, une fausse carte d’identité et de fausses plaques d’immatriculation, et l’a aidée à assembler un engin explosif qui a été planté dans la voiture de Dugina.

Tsyganenko, 44 ​​ans, est arrivé en Russie via l’Estonie le 30 juillet et a quitté le pays la veille du meurtre, a indiqué le FSB.

Dugina, une commentatrice de 29 ans d’une chaîne de télévision nationaliste russe, est décédée lorsqu’un engin explosif télécommandé placé dans son SUV a explosé dans la nuit du 20 août alors qu’elle conduisait dans la périphérie de Moscou, déchirant le véhicule. et la tuant sur place, ont déclaré les autorités.

Elle et son père, philosophe, écrivain et théoricien politique, ont soutenu avec ardeur la décision du président russe Vladimir Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine.

Le FSB a déclaré que le meurtre de Dugina avait été “préparé et perpétré par les services spéciaux ukrainiens” et a accusé Vovk d’avoir perpétré le meurtre puis de s’être enfui en Estonie.

Vovk, selon le FSB, est arrivée en Russie en juillet avec sa fille de 12 ans et a loué un appartement dans l’immeuble où vivait Dugina afin de la suivre. L’agence a allégué que Vovk et sa fille étaient à un festival nationaliste auquel Dugin et sa fille ont assisté juste avant le meurtre.

Le FSB a déclaré que Vovk avait utilisé une plaque d’immatriculation pour la région séparatiste ukrainienne de Donetsk soutenue par la Russie pour entrer en Russie et une plaque du Kazakhstan à Moscou avant de passer à une plaque ukrainienne pour entrer en Estonie. Il a publié des vidéos et des photos du suspect prises par des caméras de surveillance aux points de passage frontaliers, alors qu’il conduisait la voiture à Moscou et à l’entrée de l’immeuble moscovite.

L’agence a déclaré lundi que Tsyganenko avait fourni à Vovk une plaque d’immatriculation kazakhe et des documents d’identité kazakhs appartenant à une personne réelle nommée Yulia Zaiko. Il n’a fourni aucun détail sur la manière dont Vovk a obtenu d’autres plaques d’immatriculation et si celles-ci étaient également fausses.

Kyiv a nié avec véhémence toute implication dans la mort de Dugina. Les autorités estoniennes ont déclaré qu’elles n’avaient reçu aucune demande ou demande officielle de la part de la Russie concernant Vovk.

The Associated Press