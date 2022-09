La RUSSIE a été humiliée après l’écrasement de l’un des missiles hypersoniques “imparables” de Vladimir Poutine.

Huit personnes ont été blessées après que le missile hypersonique à capacité nucléaire surnommé “Dagger” se soit abattu en Russie la nuit dernière.

Moscou affirme que ses roquettes mortelles “Kinzhal” – qui ont déjà été lancées par Poutine pendant la guerre d’Ukraine – ne peuvent pas être arrêtées par les systèmes de défense antimissile occidentaux.

Des images choquantes semblaient montrer l’épave brûlante de l’avion après sa chute au sol dans le kraï de Stavropol, dans la région russe du Caucase du Nord.

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré que l’armée russe avait initialement nié qu’il s’agissait de l’un de leurs missiles, affirmant qu’il s’agissait d’un drone ukrainien.

Mais l’Ukraine a affirmé qu’il s’agissait de l’un des missiles hypersoniques “imparables” de Poutine qui avait été “tiré sur l’Ukraine”.

Selon des rapports citant des renseignements de source ouverte, des experts ont déclaré qu’il aurait pu s’agir d’un missile anti-navire universel supersonique P-800 russe P-800 ou d’un missile similaire au missile 9-A-7660 “Dagger”.

Le “Dagger” a une portée revendiquée de plus de 2 000 kilomètres et peut voyager jusqu’à 12 fois la vitesse du son – étant presque impossible à détecter et à neutraliser à partir d’une position défensive.

Le missile peut être chargé avec jusqu’à 1 000 livres d’explosifs, ou même une ogive nucléaire.

Vladimir Vladimirov, le gouverneur de Stavropol Krai, a déclaré que huit personnes avaient été blessées lorsque l’avion s’est écrasé, dont un pompier qui a été blessé alors qu’il travaillait sur les lieux.

“Une situation d’urgence s’est produite dans le district turkmène”, a-t-il dit.

“Un avion inconnu s’est écrasé près du village de Kendzhe-Kulak.

“Il y a eu huit victimes au total. Parmi celles-ci, une personne a subi des écorchures et des contusions mineures.

“Quatre personnes ont été envoyées dans des institutions médicales régionales, dont l’une est un enfant.

“Trois personnes se trouvent actuellement à l’hôpital régional de Stavropol, dont l’une est dans un état grave.

“Les victimes reçoivent tous les soins médicaux nécessaires par des spécialistes hautement qualifiés, tout le matériel médical et les médicaments nécessaires sont disponibles.”

L’agence de presse publique russe TASS a déclaré que le missile était “un avion inconnu” qui s’est avéré plus tard être un “drone”.

Des séquences vidéo ont précédemment capturé le moment dramatique où une roquette “Kinzhal” a détruit un dépôt de munitions dans l’ouest de l’Ukraine.

Cela survient alors que Poutine subit une humiliation en Ukraine alors qu’il subit des pertes importantes au milieu d’une contre-attaque ukrainienne.

Le président Zelensky a juré de continuer à avancer alors que ses troupes atteignaient le bord du Donbass sous contrôle russe dans une contre-attaque époustouflante.

Le chef au cœur de lion a plongé dans la ville d’Izium – un ancien bastion russe – quelques jours après la fuite des troupes de Poutine dans leur pire défaite depuis la retraite de Kyiv.

Il a déclaré: “Nous avançons dans une seule direction – vers l’avant et vers la victoire.”

L’armée ukrainienne semble avoir réalisé des gains époustouflants sur ses fronts est et sud, au milieu de l’effondrement signalé de la détermination militaire russe.

L’Ukraine a déclaré qu’elle avait libéré quelque 6 000 kilomètres carrés – une zone de la taille du Devon – avec l’assaut éclair de la semaine dernière qui a pris par surprise les troupes russes.

Les armes à longue portée britanniques et américaines – y compris les lance-roquettes HIMARS et GMLRS – ont été la clé du succès de la mission, a déclaré l’Ukraine.

Cela survient alors que les troupes de Poutine ont commencé à abandonner une autre grande ville face à la contre-attaque ukrainienne éclair.

Les forces russes se retireraient de Melitopol dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, et se dirigeraient vers la Crimée annexée à Moscou, portant un coup humiliant au Kremlin.

On pense maintenant que Poutine a survécu à six tentatives d’assassinat après qu’une limousine aurait été attaquée mercredi dans une possible tentative d’assassinat alors que la guerre en Ukraine fait rage.