La Russie fulmine contre la décision de l’Occident d’envoyer des chars en Ukraine

L’Allemagne a annoncé plus tôt mercredi qu’elle était prête à envoyer 14 chars de combat Leopard 2 en Ukraine et à autoriser d’autres pays à envoyer leurs propres chars de fabrication allemande à Kyiv. Les États-Unis devraient également annoncer leur propre intention d’envoyer sous peu des chars Abrams en Ukraine.

L’ambassade de Russie à Berlin a qualifié la décision du gouvernement allemand d'”extrêmement dangereuse” et a déclaré qu’elle “porte le conflit à un nouveau niveau de confrontation”.

Dans une déclaration en lignetraduit par Google, l’ambassade a déclaré que cette décision “contredit les déclarations des politiciens allemands sur la réticence de la RFA [Federal Republic of Germany] être attiré dedans [the war]. Malheureusement, cela arrive encore et encore.”

L’ambassade a déclaré qu’elle était désormais convaincue que l’Allemagne et ses alliés les plus proches n’étaient “pas intéressés par une solution diplomatique à la crise ukrainienne” mais étaient “préparés pour son escalade permanente et son pompage illimité du régime de Kyiv avec des armes de plus en plus meurtrières”.

Enfin, il a averti que les “lignes rouges”, ou limites, pour les deux parties étaient désormais “une chose du passé”, faisant écho à des commentaires similaires du ministère russe des Affaires étrangères plus tôt mercredi alors qu’il réagissait à la perspective de l’envoi de chars américains Abrams en Ukraine, affirmant que Washington “a déclaré sans équivoque son désir d’infliger une défaite stratégique à la Russie”.

Un porte-parole du gouvernement allemand n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

“Il y a une guerre hybride en cours contre notre pays, que le ministre des Affaires étrangères [Sergey] Lavrov en a parlé en détail tout récemment. Les disputes sur les lignes rouges appartiennent au passé”, le ministère des Affaires étrangères a déclaré à l’agence de presse d’État Tassdans des commentaires traduits par Google.

“Les États-Unis ont déclaré sans équivoque leur désir d’infliger une défaite stratégique à la Russie. Il est impossible de ne pas remarquer la réalité”, a ajouté le ministère, a rapporté Tass.

Suite à la décision de l’Allemagne sur les chars, tous les yeux sont tournés vers les États-Unis pour voir s’ils annonceront qu’ils sont prêts à envoyer un certain nombre de leurs propres chars Abrams en Ukraine. Trois hauts responsables américains a déclaré à NBC News mardi que l’administration Biden se prépare à envoyer quelques dizaines de chars Abrams en Ukraine, bien qu’elle ait souligné que la décision n’était pas définitive.

L’Allemagne aurait été réticente à envoyer ses propres chars à moins que les États-Unis ne fassent de même, et un sommet sur la défense en Allemagne vendredi dernier n’a pas réussi à parvenir à un accord sur les chars, les États-Unis restant évasifs quant à l’envoi d’Abrams. Mais le demi-tour de l’Allemagne signale également un changement d’avis à Washington.

Même en l’absence d’annonce de la Maison Blanche, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a critiqué la perspective de chars américains en Ukraine, décrivant cette décision comme “une autre provocation flagrante contre la Fédération de Russie”.

“Si les États-Unis décident de fournir des chars, il sera impossible de justifier une telle mesure en utilisant des arguments sur les” armes défensives “”, il a dit mercredi sur Telegramajoutant que les chars américains seraient “détruits [just like] tous les autres échantillons d’équipement militaire de l’OTAN.”