La Russie frappée par une hausse d’urgence des taux après la chute du rouble

La banque centrale russe a relevé son taux directeur de 350 points de base à 12%, une décision d’urgence pour tenter d’arrêter la récente chute du rouble après un appel public du Kremlin à une politique monétaire plus stricte.

La réunion extraordinaire sur les taux a eu lieu mardi après que le rouble a chuté lundi au-delà du seuil de 100 contre le dollar américain, entraîné par les effets des sanctions occidentales sur la balance commerciale de la Russie et par la montée en flèche des dépenses militaires.

Le rouble a réduit ses gains après la décision de rester 0,3% plus faible à 98h00 à 08h37 GMT, mais toujours nettement au-dessus des creux proches de 102 lundi, qui n’avaient pas été touchés depuis les premières semaines après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Le conseiller économique du président russe Vladimir Poutine, Maxim Oreshkin, a réprimandé lundi la banque centrale, accusant ce qu’il a appelé sa politique monétaire souple d’avoir affaibli le rouble.

Quelques heures après les paroles d’Oreshkin, la banque a annoncé la réunion d’urgence, jetant à la monnaie une bouée de sauvetage.

« La pression inflationniste s’accumule », a déclaré la banque dans un communiqué mardi. « La décision vise à limiter les risques pour la stabilité des prix.

« La répercussion de la dépréciation du rouble sur les prix s’accélère et les anticipations d’inflation sont à la hausse. »

La gouverneure de la banque centrale, Elvira Nabiullina, a été applaudie pour sa gestion de l’économie depuis que la Russie a lancé ce qu’elle appelle une « opération militaire spéciale » en Ukraine, mais la chute du rouble et l’inflation élevée l’ont mise en retrait, en particulier parmi les nationalistes pro-guerre. .

Les critiques publiques du Kremlin à l’égard de sa politique monétaire ajoutent une pression supplémentaire alors que la Russie se dirige vers une élection présidentielle en mars 2024, les consommateurs luttant contre la hausse des prix des produits de base.

« Bien qu’une telle dépréciation risque de stimuler l’inflation, c’est aussi le signal qu’elle envoie au public russe sur les coûts de l’invasion de l’Ukraine », a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital à Londres.

« En tant que telle, la décision d’aujourd’hui aura probablement eu un élément politique derrière elle ainsi qu’un élément économique. »

La banque a procédé à une dernière hausse d’urgence des taux fin février 2022 avec une augmentation des taux à 20% dans les retombées immédiates de l’envoi de troupes russes en Ukraine. La banque a ensuite régulièrement abaissé le coût d’emprunt à 7,5%, la forte pression inflationniste s’étant atténuée au second semestre 2022.

Depuis sa dernière baisse en septembre 2022, la banque avait maintenu ses taux mais augmenté régulièrement sa rhétorique belliciste, augmentant finalement de 100 points de base à 8,5% lors de sa dernière réunion prévue en juillet. La prochaine décision tarifaire est attendue le 15 septembre.

La Russie a connu une inflation à deux chiffres en 2022 et après une décélération au printemps 2023 en raison de cet effet de base élevé, l’inflation annuelle est à nouveau supérieure à l’objectif de 4 % de la banque centrale et s’accélère.

En termes annualisés et sur une base désaisonnalisée, la croissance des prix courants au cours des trois derniers mois s’est élevée à 7,6% en moyenne, a indiqué la banque.

La banque a supprimé son signal indiquant qu’elle était prête à augmenter davantage ses taux, a déclaré l’analyste en chef de la Sovcombank, Mikhail Vasilyev, interprétant cela comme un signe que les taux ont atteint un sommet.

« Nous pensons que le taux directeur restera au niveau actuel de 12% jusqu’à la fin de l’année », a déclaré Vasilyev.

Le déficit budgétaire croissant de la Russie et les pénuries de main-d’œuvre ont contribué à la montée des pressions inflationnistes cette année, mais la chute rapide du rouble d’environ 70 contre le dollar américain au début de l’année à plus de 100 lundi a poussé la banque centrale à agir.

La banque, qui attribue la baisse du rouble à la diminution de l’excédent du compte courant de la Russie – en baisse de 85 % sur un an en janvier-juillet – a déjà tenté de limiter la baisse du rouble.

La semaine dernière, il a interrompu les achats de devises du ministère des Finances pour tenter de réduire la volatilité, une étape qui a effectivement vu la Russie abandonner sa règle budgétaire. Les analystes ont largement convenu que ces mesures à elles seules avaient une portée trop minime pour soutenir de manière significative la devise.

« La hausse des taux d’aujourd’hui ne fera que ralentir temporairement l’hémorragie », a déclaré Liam Peach, économiste principal des marchés émergents chez Capital Economics à Londres.

« La Russie aura du mal à attirer les entrées de capitaux à cause des sanctions », a-t-il déclaré. « Et il y a peu de munitions pour une intervention sur les changes – la banque centrale a des actifs en renminbi et des réserves d’or non gelés, mais la barre pour les utiliser est susceptible d’être élevée. »