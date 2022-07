La Russie frappe une ville du sud de l’Ukraine et lance des attaques dans l’est

L’armée russe s’est fixé pour objectif de couper toute la côte ukrainienne de la mer Noire jusqu’à la frontière roumaine. En cas de succès, un tel effort porterait un coup écrasant à l’économie et au commerce ukrainiens et permettrait à Moscou de sécuriser un pont terrestre vers la région séparatiste moldave de Transnistrie, qui abrite une base militaire russe.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que la Russie déplaçait de la main-d’œuvre et du matériel entre Kherson, Marioupol et Zaporizhzhia. Il a déclaré que les Russes augmentaient également leurs mesures de sécurité autour de Melitopol.

Pour l’instant, l’armée russe a concentré ses efforts sur la tentative de prendre le contrôle du cœur industriel de l’est de l’Ukraine, le Donbass, où se trouvent les forces ukrainiennes les plus capables et les mieux équipées.

L’Ukraine affirme que ses forces conservent toujours le contrôle de deux petits villages de la région de Louhansk, l’une des deux provinces qui composent le Donbass, et repoussent avec succès les tentatives russes d’avancer plus profondément dans la seconde, la région de Donetsk.

Jeudi, une frappe de missile russe a tué au moins 24 personnes – dont trois enfants – et en a blessé plus de 200 à Vinnytsia, une ville au sud-ouest de Kyiv, la capitale, loin des lignes de front qui avaient été largement épargnées par les bombardements russes auparavant. Trois des personnes portées disparues après l’attaque ont été retrouvées vivantes dans les décombres samedi et une personne est toujours portée disparue, a indiqué samedi le service d’urgence.

“Elle s’est souvenue qu’elle cherchait sa fille et Liza était déjà morte”, a déclaré la tante d’Iryna, Tetiana Dmytrysyna, à l’Associated Press. “La mère a été dépouillée de la chose la plus précieuse qu’elle avait.”

“J’allais courir et me cacher dans la salle de bain. Je n’ai pas survécu et c’est ce qui m’a sauvé », a déclaré Valentina Bushuyeva. Pointant du doigt son appartement détruit, elle dit : « Voilà la salle de bain — explosion. Cuisine — une demi-pièce. Et j’ai survécu parce que je suis resté sur place.