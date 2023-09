La Russie frappe un port ukrainien alors que Poutine déclare qu’il ne renouvellera pas l’accord d’exportation de céréales

La Russie a lancé une attaque aérienne nocturne contre l’un des principaux ports d’exportation de céréales d’Ukraine, endommageant des entrepôts et incendiant des bâtiments, a indiqué l’Ukraine. Cela s’est produit quelques heures avant que le président russe Vladimir Poutine ne s’entretienne avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Un assaut prolongé de drones sur le port d’Izmail, sur le Danube, dans la région ukrainienne d’Odessa, a touché des entrepôts et des bâtiments de production, et des débris de drones ont incendié plusieurs bâtiments d’infrastructures civiles, a déclaré le gouverneur de la région d’Odessa.

Poutine et Erdogan se sont rencontrés lundi à Sotchi, station balnéaire russe de la mer Noire, alors qu’Ankara et les Nations Unies cherchent à relancer un accord d’exportation de céréales avec l’Ukraine qui a contribué à atténuer la crise alimentaire mondiale.

Par la suite, Poutine a réitéré que l’accord permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales en toute sécurité via la mer Noire ne sera pas rétabli tant que l’Occident n’aura pas rempli ses obligations de faciliter les exportations russes de produits alimentaires et d’engrais.

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, accueille lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan à son arrivée à Sotchi, station balnéaire russe de la mer Noire. (Alexeï Nikolski/Spoutnik/Kremlin/Associated Press)

La Russie a renoncé à l’accord en juillet – un an après qu’il ait été négocié par l’ONU et la Turquie – en se plaignant que ses propres exportations agricoles se heurtaient à des obstacles et qu’il n’y avait pas suffisamment de céréales ukrainiennes destinées aux pays dans le besoin, bien que la Russie ait expédié des quantités record de blé depuis l’année dernière. .

L’agence de presse officielle russe RIA a cité plus tôt le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, disant qu’aucun document ne devrait être signé à l’issue des pourparlers.

Après avoir renoncé à l’accord sur les céréales de la mer Noire, Moscou a lancé de fréquentes attaques contre les ports du Danube, qui est depuis devenu la principale route d’exportation de céréales de l’Ukraine.

Un pompier travaille dimanche sur un site touché par des attaques de drones dans la région ukrainienne d’Odessa. (Service de presse du Service national d’urgence d’Ukraine dans la région d’Odessa/Reuters)

Environ 17 drones ont été abattus, mais certains ont atteint leurs cibles dans la région plus large d’Izmail, a déclaré le gouverneur Oleh Kiper sur l’application de messagerie Telegram. Il a ajouté que selon les premiers rapports, il n’y aurait eu aucune victime ni blessé.

L’attaque de lundi fait suite aux frappes russes de dimanche sur l’autre grand port du Danube, Reni ; les infrastructures du port ont été endommagées et au moins deux personnes ont été blessées.

La Russie a renoncé à un accord céréalier en juillet, un an après que celui-ci ait été négocié par les Nations Unies et la Turquie, se plaignant que ses propres exportations de produits alimentaires et d’engrais se heurtaient à des obstacles et qu’une quantité insuffisante de céréales ukrainiennes était acheminée vers les pays dans le besoin. (AFP/Getty Images)

L’Ukraine a déclaré que des drones russes avaient également explosé sur le territoire de la Roumanie, membre de l’OTAN, lors des frappes aériennes nocturnes, mais le ministère roumain de la Défense a nié que son territoire ait été touché.

« Le ministère de la Défense dément catégoriquement les informations de l’espace public concernant une situation dite nocturne au cours de laquelle des drones russes seraient tombés sur le territoire national roumain », indique le communiqué.

« A aucun moment les moyens d’attaque de la Russie n’ont généré de menaces militaires directes sur le territoire ou les eaux nationales roumaines. »