La Russie frappe un port et des installations céréalières ukrainiennes lors de nouvelles frappes aériennes

La Russie a frappé les infrastructures portuaires ukrainiennes et les installations de stockage de céréales lors d’une frappe nocturne de drone sur le district d’exportation de céréales d’Izmail, ont annoncé mardi des responsables ukrainiens.

Oleh Kiper, gouverneur de la région sud d’Odessa, qui comprend les ports d’Izmail et de Reni sur le Danube, a déclaré qu’un bâtiment de poste de contrôle frontalier, des installations de stockage et plus de 30 camions et voitures avaient été endommagés, et que deux personnes avaient été blessées.

L’armée ukrainienne a déclaré que les opérations à un point de contrôle international avaient été suspendues et que les véhicules étaient temporairement redirigés. Les services frontaliers ukrainiens ont ensuite identifié le point de passage comme étant Orlivka, à la frontière avec la Roumanie.

Cette attaque de deux heures était la dernière frappe contre des installations céréalières et portuaires ukrainiennes depuis juillet, lorsque la Russie a renoncé à un accord céréalier qui garantissait la sécurité des expéditions ukrainiennes via la mer Noire pour aider à lutter contre une crise alimentaire mondiale.

L’Ukraine, un important producteur et exportateur mondial de céréales, a depuis lors intensifié ses exportations via le Danube.

« L’ennemi a ciblé les infrastructures portuaires et frontalières du Danube », a déclaré le parquet général, publiant des photos de silos à céréales détruits et de camions en feu. « Deux chauffeurs de camion ont été blessés lors de l’attaque. Des greniers, des bâtiments administratifs et des véhicules de marchandises ont été endommagés.

Les pompiers luttent contre un incendie à Odessa, en Ukraine, à la suite d’une frappe russe le 26 septembre 2023. Administration militaire régionale d’Odessa / via Reuters

L’armée a déclaré que 26 des 38 drones d’attaque de fabrication iranienne lancés par la Russie sur l’Ukraine dans la nuit avaient été abattus.

Outre la région d’Odessa, les régions de Mykolaïv, de Kherson et de Kirovohrad ont également été la cible de tirs.

Une frappe de missile russe a également endommagé une entreprise locale dans la ville méridionale de Kryvy Rih, a déclaré son maire, et le gouverneur de la région centrale de Tcherkassy a déclaré qu’une infrastructure non précisée avait été touchée là-bas.

Aucun décès n’a été signalé lors de ces attaques, les dernières parmi tant d’autres menées par la Russie depuis le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a 19 mois.

Kiev a riposté par un nombre croissant d’attaques en Russie et en Crimée occupée par la Russie, et a lancé une contre-offensive qui, selon elle, gagne progressivement des points dans les zones occupées par la Russie dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Le gouverneur de la région russe de Koursk a déclaré que l’électricité avait été coupée dans environ sept colonies de sa région lors de la dernière attaque signalée. Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi qu’un drone avait été détruit au-dessus de la région de Koursk.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports des deux parties.