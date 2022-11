La Russie frappe un missile sur une maternité tuant un nouveau-né

Un bébé de deux jours est mort mercredi dans une frappe russe contre une maternité à Vilnyansk, dans le sud-est de l’Ukraine, alors que Moscou intensifiait ses attaques contre des infrastructures civiles dans tout le pays.

La mère du nouveau-né et un médecin ont été tirés des décombres de l’établissement médical détruit à Zaporizhzhia, car des maisons privées voisines ont également été endommagées lors de l’assaut dévastateur du missile S-300.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a condamné le bombardement et a accusé le Kremlin d’essayer “de semer la terreur et le meurtre”, tandis que la première dame Olena Zelenska a qualifié l’attaque de “folle”.

“L’ennemi a une fois de plus décidé d’essayer de réaliser par la terreur et le meurtre ce qu’il n’a pas pu réaliser pendant neuf mois et ne pourra pas réaliser”, a déclaré Zelenskyy, faisant référence à la Russie.

Les scènes de l’attaque de mercredi ont reflété celles d’une grève catastrophique contre une maternité et un hôpital pour enfants dans la ville méridionale de Marioupol en mars, dans le cadre d’une campagne plus large de la Russie ciblant les établissements de santé à travers l’Ukraine.

Les installations médicales ukrainiennes ont été touchées par une vague de missiles ces derniers mois, l’Organisation mondiale de la santé ayant identifié quelque 703 attaques contre des complexes médicaux à travers le pays depuis février.

Environ une personne sur cinq en Ukraine a des difficultés à accéder aux médicaments, a déclaré lundi le Dr Jarno Habicht, représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Ukraine. Le problème est pire dans les régions ukrainiennes occupées par la Russie, où une personne sur trois ne peut pas obtenir les médicaments dont elle a besoin, a ajouté Habicht.

C’est un problème qui sera exacerbé par les fortes chutes de neige pendant la dure saison hivernale de l’Ukraine, qui pose un “défi formidable” au système de santé, a averti le responsable de l’OMS.

‘Préparez-vous au pire’

Plus au nord de Kyiv, la Russie a lancé un missile mortel sur une infrastructure après que le maire de la ville a mis en garde contre un hiver rigoureux à venir au milieu de coupures de courant généralisées et de températures en baisse.

L’attaque de mercredi a tué au moins trois personnes, dont une jeune fille de 17 ans, et en a blessé au moins 11 autres, les autorités locales ayant par la suite suspendu l’approvisionnement en eau dans la région à la suite du bombardement.

L’opérateur énergétique public ukrainien, Ukrenergo, a déclaré que la grève à Kyiv avait contribué à des pannes de courant dans toutes les régions du pays mercredi après-midi, alors que les récentes frappes russes ciblant des infrastructures critiques ont anéanti une grande partie de l’alimentation électrique du pays.

“Nous devons également nous préparer au pire des scénarios”, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, au journal allemand Bild.

“Ce serait le cas s’il y avait des coupures de courant généralisées et que les températures étaient encore plus froides”, a-t-il déclaré dans une interview publiée mardi.

« Il faudrait alors évacuer des parties de la ville, mais nous ne voulons pas en arriver là !

Le Kremlin a été accusé d’avoir délibérément pris pour cible le réseau électrique civil ukrainien dans le but de priver la population civile d’électricité et de chauffage, un acte qui équivaudrait à un crime de guerre. Un haut responsable du département d’État américain a déclaré lundi qu’un schéma constant d’attaques russes contre des éléments civils en Ukraine était “profondément troublant”.

Dans un geste symbolique qui fait écho à la condamnation par les dirigeants occidentaux de l’invasion russe, le Parlement européen a reconnu mercredi le pays “en tant qu’Etat parrain du terrorisme et en tant qu’Etat qui utilise les moyens du terrorisme”.

Le Parlement européen a appelé l’Union européenne “à isoler davantage la Russie au niveau international” dans une résolution non contraignante, selon un communiqué de presse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la décision.

“La Russie doit être isolée à tous les niveaux et tenue pour responsable afin de mettre fin à sa politique terroriste de longue date en Ukraine et dans le monde”, a-t-il tweeté.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a également remercié sur Twitter le Parlement européen “pour sa position claire”.

CNN a contacté les autorités russes pour commentaires.