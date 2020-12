Le mois dernier, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont imposé des sanctions à six responsables russes et à un institut d’enquête d’État pour ce que les autorités allemandes ont déclaré avoir empoisonné la Russie avec un agent neurotoxique.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les sanctions de l’UE de « décision politique conflictuelle » et a annoncé que c’était « la liste des représentants des États membres et des institutions de l’UE qui se verraient refuser l’entrée en Fédération de Russie ». se développe.

Navalny est tombé malade pendant le vol du 20 août en Russie et a été transporté à Berlin deux jours plus tard alors qu’il était encore dans le coma pour se faire soigner. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont montré qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.