MOSCOU (AP) – Moscou élargit la liste des responsables européens interdits d’entrée en Russie en réponse aux sanctions de l’Union européenne pour l’empoisonnement du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, a annoncé mardi le ministère russe des Affaires étrangères.

Cette décision intervient un jour après que Navalny, un adversaire de longue date du président Vladimir Poutine, a publié un enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un agent présumé de la sécurité de l’État, qui a été identifié par les médias comme un membre d’une équipe qui aurait suivi le politicien depuis des années. Dans l’enregistrement, l’homme a indiqué son implication dans la dissimulation du prétendu empoisonnement et a révélé certains détails de l’opération présumée.

Le mois dernier, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont imposé des sanctions à six responsables russes et à un institut de recherche d’État pour ce que les autorités allemandes ont qualifié d’empoisonnement en Russie avec un agent neurotoxique.

Dans un communiqué mardi, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les sanctions de l’UE de «décision politique conflictuelle» et a annoncé qu’il élargissait «la liste des représentants des États membres et des institutions de l’UE qui se verront refuser l’entrée en Fédération de Russie».

Le ministère n’a révélé ni les noms des fonctionnaires de l’UE ni le nombre exact de personnes qui seraient exclues de la Russie. Mais il a dit que la liste comprend «ceux qui sont responsables de la promotion des initiatives de sanctions anti-russes» dans le bloc de 27 membres.

Navalny est tombé malade pendant le vol du 20 août en Russie et a été transporté à Berlin alors qu’il était encore dans le coma pour être soigné deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Mardi, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs allemands, français et suédois «dans le cadre de l’introduction des sanctions anti-russes de l’UE», a déclaré la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, à l’agence de presse Interfax.

La semaine dernière, une enquête conjointe du groupe de recherche Bellingcat et de plusieurs médias a allégué que des agents de l’agence russe de sécurité intérieure du FSB avaient suivi Navalny lors de ses voyages depuis 2017. L’enquête a révélé que les agents «avaient une formation spécialisée dans les armes chimiques, la chimie et la médecine», et certains d’entre eux se trouvaient «à proximité» de Navalny pendant la période «pendant laquelle il a été empoisonné».

L’histoire continue

Navalny, qui est actuellement en convalescence en Allemagne, a déclaré que le rapport prouvait hors de tout doute que des agents du FSB avaient tenté de le tuer sur les ordres de Poutine. La vidéo de son appel téléphonique à l’un des agents présumés, rejetée par le FSB comme un faux, a reçu près de 13 millions de vues sur YouTube 22 heures après sa publication.

Les autorités russes ont nié à plusieurs reprises toute implication. Poutine a accusé la semaine dernière que l’enquête s’appuyait sur des données fournies par les agences d’espionnage américaines et a rejeté les allégations.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que «ni le Kremlin, ni personne ne peut parler définitivement d’une sorte d’empoisonnement», car la Russie n’a reçu aucune «information» à cet effet de la part des trois pays ou de l’OIAC.