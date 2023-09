La Russie frappe Odessa, endommageant le port, les infrastructures céréalières et un hôtel abandonné

KIEV, Ukraine (AP) — Une frappe de drone et de missile russe près d’Odessa a endommagé des infrastructures portuaires, un silo à céréales et un hôtel abandonné et blessé une personne, alors que les attaques contre l’Ukraine ont tué quatre civils et en ont blessé 13 au cours de la dernière journée, ont déclaré lundi des responsables ukrainiens. .

L’armée de l’air ukrainienne a annoncé avoir abattu tous les drones russes dans la nuit, mais l’un des 12 missiles Kalibr et les deux missiles de croisière P-800 Oniks ont apparemment réussi à franchir les défenses aériennes au lendemain du 20e mois de la guerre en Ukraine.

La Russie cible continuellement le port et les installations de stockage de céréales d’Odessa depuis qu’elle s’est retirée d’un accord autorisant les exportations de céréales ukrainiennes vers des pays confrontés à la menace de la faim. Les attaques ont détruit des silos, des entrepôts, des terminaux pétroliers et d’autres infrastructures essentielles au stockage et au transport.

Dans le sud, les forces russes ont largué des bombes et lancé six frappes d’artillerie lourde sur Kherson, détruisant une école et une usine et endommageant des bâtiments résidentiels. Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées par des bombes qui ont touché la ville de Beryslav. Un homme a été tué dans le village voisin de Lvove.

Dans l’est de la région de Donetsk, les Russes ont attaqué les zones résidentielles de dix villes et villages, tuant deux personnes dans le village de Zarichne.

Lors des combats dans la région de Zaporizhzhia, l’armée russe a mené cinq frappes aériennes sur Orikhiv et ses environs.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu lundi trois drones ukrainiens au-dessus de la région de Koursk et trois autres au-dessus de la région de Briansk. Il a également indiqué qu’un autre drone avait été abattu au-dessus de la région de Belgorod.

Le gouverneur de Koursk, Roman Starovoit, a déclaré qu’un drone abattu au-dessus du centre de la ville de Koursk avait endommagé le toit d’un bâtiment administratif et plusieurs maisons privées et brisé les fenêtres d’un immeuble. Starovoit a déclaré qu’il n’y avait eu aucun blessé.

La veille, un drone ukrainien avait endommagé le toit d’un bâtiment administratif à Koursk qui, selon certains médias ukrainiens et russes, abritait les bureaux du Service fédéral de sécurité, la principale agence de sécurité intérieure russe.

Le gouverneur de Briansk, Alexander Bogomaz, a déclaré que les drones n’avaient fait aucune victime, mais que les roquettes ukrainiennes avaient endommagé un bâtiment agricole et tué du bétail.

Lors de l’attaque du drone, les autorités russes ont retardé ou détourné plusieurs vols dans les aéroports de Moscou.

Le ministère de la Défense a indiqué que quatre autres drones ukrainiens avaient également été abattus au-dessus de la Crimée et de la mer Noire.

___

Pour plus de couverture sur la guerre en Ukraine, visitez : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Illia Novikov, Associated Press