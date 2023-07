La Russie frappe Odessa avec des frappes aériennes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – La Russie a pilonné le port d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, tôt mercredi matin – la deuxième attaque nocturne consécutive après que Moscou a mis fin à un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter son grain depuis ses ports de la mer Noire. Les responsables locaux ont qualifié le bombardement d' »infernal » et « sans fin », mais il n’y a eu aucun rapport immédiat indiquant que quiconque avait été tué.

L’assaut est également survenu deux jours après que la Russie a promis des représailles pour la frappe maritime de Kiev sur le pont de Crimée, qui relie la Russie à la Crimée, la péninsule ukrainienne que Moscou a envahie et annexée illégalement en 2014.

Mercredi, des responsables locaux ont déclaré que les forces russes avaient frappé les infrastructures de chargement et les terminaux céréaliers et pétroliers d’Odessa, lors d’une attaque qui a duré des heures et s’est produite par vagues.

« L’une des nuits les plus horribles », a écrit le maire d’Odessa Gennady Trukhanov sur Facebook. « Nous ne nous souvenons pas d’une telle ampleur d’attaque depuis le début de l’invasion à grande échelle. »

Le barrage a également ciblé d’autres endroits à travers l’Ukraine, bien qu’Odessa ait subi le plus gros de l’attaque, ont déclaré des responsables. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré dans un article de Telegram que Moscou avait lancé 30 missiles de croisière et 32 ​​drones autodestructeurs, dont 16 missiles et 23 drones avaient été interceptés.

Serhiy Bratchuk, un porte-parole de l’administration militaire d’Odessa, a déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram, que l’attaque était la « nuit la plus infernale de la région d’Odessa » qui « semblait interminable ».

Le chef de l’administration régionale d’Odessa, Oleh Kiper, a déclaré qu’en plus des grèves sur les infrastructures portuaires, il y avait eu d’importants dégâts dans toute la ville d’Odessa, y compris dans les quartiers résidentiels, les installations touristiques sur la côte, une « installation industrielle » et deux entrepôts pour le tabac et les feux d’artifice.

Les autorités n’ont signalé aucun décès, mais ont déclaré qu’un certain nombre de personnes avaient été blessées, dont un garçon de 9 ans.

L’administration militaire de Kiev a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu tous les drones lancés sur la capitale, et qu’aucune victime ou dommage n’avait été signalé. Sergiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, a déclaré que c’était « une nuit difficile d’attaques aériennes pour toute l’Ukraine ».

