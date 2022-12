La Russie frappe l’Ukraine avec des vagues de missiles, assommant la chaleur et l’électricité

KYIV, Ukraine – Par temps glacial, la Russie a lancé vendredi des dizaines de missiles et de drones sur les systèmes énergétiques ukrainiens, projetant des millions de civils dans le froid et l’obscurité dans sa campagne meurtrière pour battre – et geler – la population dans la soumission.

Dans la ville centrale de Kremenchuk, le maire Vitalii Maletsky a déclaré que plus de 200 000 clients n’avaient plus de chauffage alors que les températures oscillaient autour de 14 degrés Fahrenheit, et a imploré les gens de “fermer toutes les fenêtres et de prendre toutes les mesures possibles pour conserver la chaleur”. À Kyiv, la capitale et la plus grande ville, même après des heures de réparations d’urgence, les deux tiers des habitants n’avaient ni chauffage ni eau, et 60% n’avaient pas d’électricité, a déclaré le maire Vitaliy Klitschko dans la soirée.

Lors de la neuvième vague d’attaques à grande échelle contre les infrastructures civiles de l’Ukraine cet automne, et la deuxième cette semaine, des explosions ont secoué des villes et des villages à travers un pays où des millions de personnes ont déjà été bombardées ou expulsées de chez elles.

Frustrés et en colère, les Ukrainiens vivant loin des lignes de front mais dans des conditions de plus en plus dures ont exprimé un désir de soulagement – ​​et de vengeance.