La Russie frappe l’Ukraine avec des missiles et des frappes de drones, blessant des civils

KYIV, Ukraine – La Russie a lancé jeudi une série de frappes de missiles et de drones à travers l’Ukraine – son deuxième barrage majeur cette semaine – blessant des civils et endommageant des infrastructures essentielles dans le sud et l’est du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté mercredi sur le fait que le missile qui a frappé la Pologne n’avait pas été tiré par son armée, affirmant qu’il n’avait “aucun doute” malgré les renseignements et les premiers résultats d’enquête annoncés par le président polonais Andrzej Duda et l’OTAN.

Et environ une heure plus tard, les autorités locales ont signalé que les défenses aériennes ukrainiennes abattaient des missiles et des drones russes, mais que certaines cibles d’infrastructures énergétiques et industrielles avaient été touchées.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il parlait au secrétaire d’État américain Antony Blinken par téléphone « juste pendant » les frappes de missiles. Kuleba, écrivant sur Twitter, a déclaré que Blinken “partageait le point de vue” selon lequel la Russie “porte l’entière responsabilité de sa terreur par missiles et de ses conséquences sur le territoire de l’Ukraine, de la Pologne et de la Moldavie”.

Poutine a insisté sur le fait que l’Ukraine devait accepter la perte territoriale de quatre régions – Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – que le dirigeant russe a déclaré annexées et absorbées par son pays, une violation flagrante du droit international condamnée par de nombreux nations.

Zelensky et d’autres responsables ukrainiens se sont engagés à reprendre toutes les terres occupées, y compris la Crimée, que la Russie a envahies et annexées illégalement en 2014.

“On a clairement vu à quel point cet accord est important et bénéfique pour l’approvisionnement et la sécurité alimentaires du monde, avec la livraison de plus de 11 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires à ceux qui en ont besoin avec près de 500 navires au cours des 4 derniers mois, », a poursuivi le président turc. Dans la déclaration, il a exprimé sa gratitude à Poutine et Zelensky ainsi qu’au secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.